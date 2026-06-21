Precio de la luz en España este lunes

La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España este lunes 22 de junio. Además ubica los precios más bajos, así como los más caros, de luz.

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Tarifa del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá un precio promedio en territorio español de 99.89 euros por megavatio hora para este lunes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El operador europeo dio a conocer que la tarifa máximo de la energía eléctrica alcanzará los 177.0 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más barato del servicio eléctrico en España será de 32.36 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 22 de junio, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 119.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 115.6 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 103.93 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.12 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 91.91 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 101.58 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 117.54 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 126.93 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 117.59 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 96.7 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 78.02 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 57.3 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 39.52 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 32.36 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 45.06 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 49.74 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 67.25 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.12 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 94.18 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 122.71 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 154.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 177.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 171.24 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 143.55 euros por megavatio hora.