La intensa lluvia en Berlín pospone la final entre Pegula y Noskova

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- La final entre la estadounidense Jessica Pegula y la checa Linda Noskova del torneo WTA 500 de Berlín se ha pospuesto, sin nuevo horario establecido, debido a la intensa lluvia que cayó en la mañana de este domingo y que causó daños a la infraestructura del recinto.

"Estimados aficionados al tenis, debido a las condiciones meteorológicas adversas, nos vimos obligados a desalojar las instalaciones del torneo como medida de precaución. Las fuertes lluvias han causado daños en parte de la infraestructura del recinto", anunció la organización del torneo, que tenía previsto que la final se disputase a las 12.00 horas (10.00 GMT).

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Según el comunicado, no se prevé "la reanudación del juego antes de las 16.00" (14.00 GMT). EFE