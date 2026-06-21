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Francia corta el camino a las medallas al equipo masculino de florete

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- La anfitriona Francia, bronce olímpico en París 2024, cortó el camino al equipo masculino español de florete en los cuartos de final de los Europeos de esgrima que concluyen este domingo en Antony.

La escuadra francesa, integrada por Anas Anane, Maxime Pauty y Alexandre Sido, se impuso por 45-37 a los españoles Carlos Llavador, Mario Díaz Escalona y Juan Zabala, que previamente habían superado a Ucrania por 45-23.

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La buena actuación de Llavador, que ganó a Anane (5-2) y Pauty (7-5) y empató con Sido (5-5), no pudo llevar al conjunto español a la semifinal, de la que quedó apartado por tan solo tres tocados.

Mientras tanto, el equipo femenino de espada, compuesto por Daniela Pinyol, Silvia Gómez y Dana Raposo, perdió en la primera ronda ante Hungría por 45-37.

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De esta manera, España termina los Europeos de Antony con el oro de Lucía Martín-Portugués en sable individual y de María Mariño en florete individual. EFE

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