Paula Blasi se corona en Barcelona y Marianne Vos se regala la última etapa al esprint

Barcelona, 21 jun (EFE).- La catalana Paula Blasi (UAE Team ADQ) se adjudicó la tercera edición de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, que terminó este domingo en Barcelona con la tercera etapa, que ganó al esprint la leyenda neerlandesa Marianne Vos (Visma - Lease a Bike).

Blasi, que se exhibió el sábado en la etapa reina de la ronda catalana, solventó sin contratiempos la última jornada, de 111 kilómetros entre Mataró y la Avenida Maria Cristina de la capital catalana, que se decidió en una llegada masiva. EFE

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