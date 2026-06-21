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Sadelain revolucionó el tratamiento contra el cáncer; hoy teme a las barreras comerciales

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Bilbao, 21 jun (EFE).- Michel Sadelain ha revolucionado el tratamiento contra algunos tipos de cáncer a través de la inmunoterapia basada en la modificación genética de células del propio paciente, pero hoy expresa su preocupación ante la posibilidad de que sean otro tipo de barreras, las comerciales, las que impidan el desarrollo de una terapia que ya ha demostrado su eficacia al curar a miles de pacientes.

El investigador francocanadiense Michel Sadelain es, junto al estadounidense Carl June, el 'padre' de las células 'CAR-T', un tipo de glóbulos blancos del sistema inmunitario que se extraen de la sangre de un paciente y que son modificados genéticamente en el laboratorio para que sean capaces de reconocer y destruir de una forma selectiva las células cancerosas cuando vuelven a ser inyectadas.

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El descubrimiento les ha valido para ser reconocidos con el Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Biología y Biomedicina de la Fundación BBVA, y en una entrevista con EFE el investigador celebra el éxito de la terapia, la eficacia demostrada en varios tipos de cáncer que afectan a la sangre (la leucemia el linfoma o el mieloma múltiple) y las posibilidades que tiene de ser utilizada para combatir también tumores sólidos e incluso otras enfermedades infecciosas o neurológicas.

Sadelain repasa cómo desarrolló la tecnología para reprogramar genéticamente las 'células T' mediante el diseño de 'receptores de antígenos quiméricos' (CAR), transformándolas en fármacos 'vivos' capaces de destruir tumores y cómo superó el escepticismo inicial de la comunidad científica, y subraya que estas terapias representan ya "un cambio de paradigma médico" con prometedoras aplicaciones futuras para tratar más tipos de cáncer y muchas enfermedades.

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Pero corrobora además su preocupación por que una medicina "tan poderosa, que ya ha demostrado que es curativa", que se administra una sola vez y que no requiere por lo tanto que el paciente viva cerca de un hospital ni acuda a un centro en repetidas ocasiones, pudiera encontrar barreras comerciales para desarrollarse. "Sería una tragedia", ha aseverado, aunque ha apuntado las posibilidades que tiene también de abrirse camino en los propios centros médicos y al margen de la industria farmacéutica.

Porque es una medicina 'viva', elaborada a partir de las células del propio paciente, ha explicado Sadelain, y ha precisado que en los próximos años se comprobará si se puede administrar a muchas más personas, si se puede acometer una producción más generalizada, e incluso si se puede producir en el propio cuerpo del paciente sin necesidad de procesarlas y de volverlas a inyectar, por lo que su desarrollo e implementación dependería de grandes centros médicos y no de las farmacéuticas y podrían ser más asequibles.

Las células CAR-T han logrado ya la remisión de la enfermedad (varios de los tipos de cáncer en la sangre más frecuentes) en miles de pacientes de todo el mundo -unos 50.000 en Estados Unidos y en Europa-) y gracias a la ingeniería genética consiguen transformar las células del propio paciente en 'soldados' entrenados en el laboratorio para reconocer y matar a las células cancerosas.

Los ensayos se han ampliado a otros tipos de cánceres (mama, próstata, colon o páncreas) y aunque de momento los resultados no son tan positivos, Sadelain considera que "es cuestión de tiempo", y que igual que han encontrado la manera de que las células CAR-T penetren en la médula ósea y combatan con eficacia linfomas o leucemias, acabarán encontrando la forma de penetrar en los tumores sólidos "para ganar esa batalla".

Ya en 2010 dos pacientes diagnosticados con una leucemia terminal accedieron a tratarse con células CAR-T y recibieron una sola transfusión de sus células previamente modificadas genéticamente, y los resultados fueron aún mejores que los que habían logrado en modelos animales durante los ensayos; uno de ellos falleció después por covid, y el otro sigue vivo y conserva todavía en su cuerpo células CAR-T.

La terapia con este tipo de células está ya aprobada en Estados Unidos para su uso en niños y adultos jóvenes con leucemias agudas refractarias y algunos tipos de linfomas refractarios, y la UE también ha aprobado su uso.

Se muestra muy reacio a utilizar la palabra 'curar' para referirse al cáncer, porque hay más de doscientos tipos diferentes de enfermedad, pero sí valora que las células CAR-T están mostrando su eficacia para combatir leucemias, linfomas o mielomas múltiples, porque "es un hecho" que miles de pacientes que las recibieron están vivos y no necesitan un tratamiento adicional; "podríamos decir que están curados, que estas células tienen un potencial curativo para algunos tipos de cáncer, y vamos a trabajar para que funcionen en más tipos". EFE

(foto)

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