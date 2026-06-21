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Los servicios de emergencias médicas atienden a 55 personas por el calor en Cataluña

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Barcelona, 21 jun (EFE).- El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido desde el pasado viernes a 55 personas en Cataluña por afectaciones relacionadas con las altas temperaturas, en una ola de calor que la Generalitat prevé que esta noche sea muy intensa en el litoral y prelitoral.

Según ha informado Protección Civil en un comunicado, desde que el pasado viernes empezó este episodio de calor intenso, el SEM ha atendido a 55 personas con afectaciones relacionadas con las altas temperaturas, de las que más de la mitad (el 58 %) han requerido la activación de una ambulancia para su traslado a un centro sanitario.

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El resto de personas afectadas -el 42 %- han sido atendidas por el servicio telefónico 061 Salut Respon.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) ha emitido un aviso por una ola de calor intenso y calor nocturno intenso, que se prevé que se prolongue al menos hasta el próximo martes, 22 de junio.

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A lo largo de este domingo se prevé que se superen los umbrales de peligro para la salud en las comarcas de Lleida y noroeste de Cataluña, así como en las comarcas del litoral central.

De cara a mañana lunes, la previsión es que las temperaturas suban de forma global en toda Cataluña.

Ante esta situación, el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) ha pedido a los Ayuntamientos que tengan previstos lugares frescos o salas con aire acondicionado por si es necesario su uso y que se tenga especial vigilancia de las personas mayores de 75 años sin apoyo familiar o sin recursos, con discapacidades y con limitaciones de movilidad. EFE

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