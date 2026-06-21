Espana agencias

La federación italiana afronta unas elecciones decisivas tras la crisis de la 'Azzurra'

Guardar
Google icon

Roma, 21 jun (EFE).- La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) afronta una de las citas más determinantes de su historia reciente con la celebración de las elecciones a su presidencia este lunes, después de que la selección quedara fuera del Mundial por tercera vez consecutiva y provocara una oleada de dimisiones.

El organismo celebra estos comicios tras la salida de su anterior presidente, Gabriele Gravina, en lo que marcará el punto de partida de un relevo institucional obligado por la profunda crisis estructural que arrastra el 'calcio'.

PUBLICIDAD

Dos perfiles de peso institucional completamente distintos se disputan el mando de la federación: Giancarlo Abete y Giovanni Malagò.

Abete, veterano dirigente que presidió la organización entre 2007 y 2014 y actual líder de la Liga Nacional de Amateurs (LND), plantea en su programa, difundido por la FIGC y centrado en la pacificación institucional, el equilibrio financiero de las categorías inferiores y el fortalecimiento del papel de Italia en los organismos internacionales de la UEFA y la FIFA.

PUBLICIDAD

El proyecto de Abete prioriza la estabilidad del sistema profesional y hace especial hincapié en la reforma del fútbol formativo a través del impulso de los centros federales de entrenamiento y la protección del talento local frente al mercado exterior, según su propuesta.

Por su parte, Giovanni Malagò, que presidió durante doce años el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), se presenta bajo el lema "Unidos por el futuro del fútbol italiano" y con el foco puesto en la modernización estructural, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de la selección nacional.

Su programa, respaldado por la gran mayoría de clubes de la Serie A, se articula en torno a reforma de las infraestructuras, la optimización de los ingresos por derechos audiovisuales y la digitalización de los procesos federativos, con el fin de devolver la competitividad internacional al fútbol italiano.

Según el reglamento de la Asamblea Federal Electiva, la votación no sigue el principio de 'una persona, un voto', ya que cada voto tiene un peso diferente para garantizar el equilibrio político.

Un total de 273 delegados participarán en la asamblea, representando a todos los estamentos del fútbol italiano (Serie A, Serie B, Lega Pro, fútbol amateur, futbolistas y técnicos), y no todos los delegados tienen el mismo peso en las votaciones.

Aunque son 273 personas las que participan, el valor total de los votos asciende a 516, ya que algunos representantes cuentan con una mayor capacidad de decisión que otros.

En este reparto, la Liga Nacional de Amateurs (LND) cuenta con el mayor bloque (99 delegados que equivalen a la mayor cuota de voto real), seguida por los futbolistas y los técnicos, lo que reduce el peso directo de la Serie A y obliga a quien aspire a la presidencia a convencer a las bases del fútbol italiano si quiere liderar la ansiada reconstrucción. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El CGPJ se reúne de manera extraordinaria tras el auto del juez Peinado

Infobae

Una de cada cinco jugadoras de videojuegos es víctima de mensajes sexuales no consentidos

Infobae

Bezzecchi, el más perjudicado por un Panel de Comisarios que se pone muy serio en Brno

Infobae

Miles de personas celebran en Tokio la goleada de Japón ante Túnez

Infobae

Niko Shera cae en su primer duelo y España deja Ulan Bator con el bronce de Laura Martínez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

ECONOMÍA

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

Las empresas nuevas en España crecen más rápido que las antiguas: las creadas desde 2013 triplican su plantilla en siete años

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

DEPORTES

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde

De la Fuente y el dilema de arriesgar a Lamine