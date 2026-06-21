Consternación en Tarragona por la muerte de tres menores ahogados en la playa

Tarragona, 21 jun (EFE).- Tarragona está consternada por la muerte este fin de semana de tres menores, uno de 12 años y dos de 13, ahogados en la playa de la Arrabassada tras lanzarse al agua desde una zona rocosa el pasado viernes, con bandera amarilla por el oleaje.

«Son momentos de mucho dolor y consternación. Este trágico suceso ha truncado las vidas de estos jóvenes, de sus familias y amigos. Desde el Ayuntamiento queremos acompañarlos y hacerles llegar todo nuestro apoyo. No hay palabras ante un hecho como este», afirma el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

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Los tres menores tuvieron que ser rescatados del agua y reanimados por los servicios de emergencia. El de 12 años murió en la playa, mientras que los otros dos fueron trasladados en estado crítico al hospital Joan XXIII de Tarragona: uno falleció el sábado por la mañana y el otro por la noche.

El Ayuntamiento de Tarragona, que ha decretado tres días de luto, celebrará este domingo al mediodía un emotivo minuto de silencio en su memoria y las banderas ondean ya a media asta.

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«El mar es peligroso, hay que tomar todas las medidas de seguridad y no correr riesgos innecesarios. Y, en ningún caso, saltar desde las rocas», señala Viñuales.

El primer menor fallecido, Maikel, jugaba al fútbol en el equipo sub-13 del CD La Floresta, club que improvisó un emotivo acto de homenaje el sábado por la mañana en su estadio.

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Unas 150 personas, entre familiares, compañeros y amigos, lo recordaron desde el césped mientras una bandera de la entidad ondeaba a media asta en el centro del campo.

El presidente del club, Pablo Pedro González, muy emocionado, lo recordó como una «gran persona» y un jugador con una carrera muy prometedora por delante, que ya había despertado el interés de equipos como el Villarreal.

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La escuela Torreforta, donde los menores habían estudiado, también ha mostrado su «más sincero pésame y apoyo a las familias" de sus exalumnos.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, «consternado» por este suceso, ha trasladado, a través de las redes sociales, todo su «afecto y apoyo a la familia y amistades en estos momentos tan difíciles».

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El conseller de Deportes de la Generalitat, el tarraconense Berni Álvarez, también se ha sumado a las condolencias: «Chicos jóvenes, deportistas con toda una vida por delante. Cuando vidas tan jóvenes se apagan, se te encoge el corazón. Todo mi afecto y apoyo a las familias».

Según Protección Civil, el trágico accidente tuvo lugar el viernes por la tarde, en la zona de rocas de la Cova del Gos de la playa de la Arrabassada. El servicio de emergencias alertó de que seis jóvenes tenían problemas para salir del agua y se activó un operativo de rescate.

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Tres de los menores pudieron salir por sus propios medios, pero los otros tres tuvieron que ser rescatados tras pasar muchos minutos dentro del agua.

Cruz Roja sacó a uno de los jóvenes en barca; los socorristas se lanzaron a por el segundo en una zona con riesgo de corrientes y resaca y el tercero fue rescatado por el helicóptero de Salvamento Marítimo.

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Una vez en tierra, efectivos sanitarios les practicaron tareas de reanimación. No pudieron hacer nada por salvar la vida de uno de ellos, mientras que los otros dos fueron trasladados en estado crítico al hospital, donde finalmente fallecieron el sábado. EFE

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