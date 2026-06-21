Undav aviva el debate

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- Deniz Undav, sensación de Alemania, sólo ha necesitado tocar el balón 29 veces y lanzar cuatro tiros a portería para marcar tres goles y dar dos asistencias en las dos primeras jornadas del Mundial 2026, ambas como suplente para reavivar un debate latente incluso antes del torneo acerca de su titularidad.

PUBLICIDAD

En el ambiente por las declaraciones como comentaristas televisivos de Jürgen Klopp, uno de los entrenadores más deseados en la actualidad en el fútbol mundial, y Thomas Müller, leyenda del Bayern Múnich y Alemania, los méritos del atacante del Stuttgart ya eran evidentes antes y lo son aún más ahora. En ambos duelos entró en sustitución de Jamal Musiala, una de las piezas del frente ofensivo junto a Florián Wirtz y Leroy Sané, además de Kai Havertz.

Ante Curazao, débil y goleada por 7-1 por Alemania, entró en el minuto 64, dio el 5-1 a Nathaniel Brown en el 68, marcó el 6-1 en el 78 y participó como pasador final en el 7-1, anotado por Kai Havertz en el 86.

PUBLICIDAD

Una puesta en escena magnífica en el primer partido de su primer Mundial, en el que fue aún más allá este sábado en el segundo duelo contra Costa de Marfil, mucho más exigente el rival y mucho más decisivo él.

En trece toques, apenas dos dentro del área, con tres remates, lanzó y culminó la remontada de su equipo, que caía por 0-1 cuando él ingresó en el campo en el minuto 60 por Jamal Musiala.

PUBLICIDAD

Alemania no había funcionado bien en todo el encuentro, por detrás en el marcador desde la media hora, pero Undav lo cambió todo con una pegada total: empató en el 68 y ganó en el 94 para dirigir a Alemania a la clasificación y como primera de grupo, tras el 0-0 posterior de Ecuador frente a Curazao.

Seis de seis puntos para el equipo de Julian Nagelsmann, que ha marcado nueve goles. En cinco de ellos ha sido elemental Deniz Undav. “Todo el mundo lo hizo muy, muy bien. Fueron dos goles de Deniz. Hizo dos grandes goles, sin pensarlo. Sabe dónde está el gol y el 2-1 de la victoria fue una locura. Fue emotivo. Cada jugador ha sentido su valor: el grupo ha ganado”, proclamó el seleccionador.

PUBLICIDAD

“Después del gol en contra, mejoramos y presionamos más en la segunda mitad. Después de la sustitución, me di cuenta de que tenía que aprovechar las oportunidades directamente. Ciertamente, también tuvimos suerte. Muchas cosas están funcionando en este momento. El equipo y el cuerpo técnico también me lo ponen muy fácil. Eso me da confianza en mí mismo para los próximos partidos”, valoró el doble goleador del encuentro.

No ha tenido aún sitio en el once titular de Nagelsmann. Ni por Jamal Musiala, ni por Leroy Sané, ni por Florian Wirtz, ni por Kai Havertz. Previsiblemente lo tendrá en el último encuentro del grupo contra Ecuador, tan fundamental para la selección sudamericana como intrascendente para Alemania, que ya es primera de grupo. En los dieciseisavos se medirá con un tercero de grupo el lunes 29 de junio en Boston.

PUBLICIDAD

Y la duda es si habrá ya un sitio para Undav, goleador en seis ocasiones en los últimos cinco partidos de su selección, pero también con el aval de un curso impresionante con el Stuttgart, con el que ha ampliado su contrato hasta 2029: 25 goles y 14 asistencias en 46 encuentros. Hay debate. EFE