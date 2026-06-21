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El Villarreal recuperará a nueve cedidos y deberá decidir su futuro

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Vila-real (Castellón), 21 jun (EFE).- El Villarreal CF recupera para esta temporada a nueve jugadores cedidos que tenía en otros clubes, por lo que el técnico Íñigo Pérez y el club deberán valorar el futuro de cada uno de ellos a lo largo de este periodo de pretemporada.

Cinco de ellos estuvieron cedidos en Primera División, como son los casos de Ramón Terrats y Carlos Romero en el RCD Espanyol; Thiago Fernández y Álex Forés en el Real Oviedo e Ilias Akhomach en el Rayo Vallecano.

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Los otros cuatro militaron en equipos de Segunda División: Dani Requena jugó en el Córdoba, Víctor Moreno y Thiago Ojeda en la Cultural Leonesa, y Toni Tamarit en el Mirandés.

De todos estos casos, los jugadores que más probabilidades tienen de quedarse en la primera plantilla del Villarreal son Carlos Romero, que ha tenido un rendimiento muy destacado en las filas del Espanyol, e Ilias Akomach, que de la mano de Íñigo Pérez ha podido recuperar sensaciones en Vallecas, regresando ahora con el técnico que ya lo conoce.

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Los casos de Ramón Terrats y Thiago Fernández sí que parece depender de la decisión del técnico, por lo que habrá que esperar a la pretemporada y ver qué decisión toma.

En el resto de cedidos que retornan, al ser jóvenes con proyección, seguramente tendrán una nueva salida a lo largo de este mercado veraniego. EFE

jmg sm/cmm

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