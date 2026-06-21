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El PP urge a tramitar su ley de vivienda y suelo ante el déficit de 750.000 casas

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Madrid, 21 jun (EFE).- El PP ha instado este domingo al Gobierno a que tramite con urgencia su ley de vivienda y suelo, ante la "escalada de la gravedad" del mercado residencial en España, que ya acumula una escasez de 750.000 casas entre 2021 y 2025, según el último informe del Banco de España, que se ha presentado esta semana.

Los 'populares', que el próximo miércoles interpelarán en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, han denunciado también, en un comunicado, que la línea de avales del ICO dirigida a los jóvenes para facilitar el acceso a una casa está "paralizada", dos años después de su puesta en marcha.

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A ese respecto han avanzado que registrarán en el Congreso y en el Senado una batería de preguntas sobre los motivos por los que el Gobierno ha paralizado la iniciativa del ICO.

A su juicio, "esto refuerza la percepción de que la política de vivienda del Ejecutivo adolece de una falta de eficacia real, basada más en el anuncio de iniciativas que en su efectiva puesta en marcha".

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Para el PP es "escandaloso" el déficit de construcción que ha señalado el Banco de España, según el cual el pasado año se crearon cerca de 240.000 hogares, pero solo se terminaron 92.000 viviendas nuevas, por lo que el déficit se incrementó en 150.000 casas en solo doce meses, "lo que repercute en el incremento de los precios y la frustración de los proyectos de vida de millones de españoles".

La ley de vivienda y suelo del PP, que superó hace dos meses su primer trámite en el pleno del Congreso, con el apoyo de Vox y Junts, la abstención del PNV, y el resto de la Cámara en contra, busca agilizar la construcción de vivienda y derogar las medidas intervencionistas de la ley de vivienda que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023.

La ministra Isabel Rodríguez sostiene que precisamente la no aplicación de esas medidas por parte de la comunidades autónomas gobernadas por el PP es lo que está elevando los precios.

En esa línea, Rodríguez pidió al PP el pasado miércoles en el Pleno que "exija a las comunidades autónomas que congelen mañana los alquileres en toda España, afronten el fraude del alquiler de temporada y dejen de poner la alfombra roja a los fondos buitre que vienen a comprarse nuestros barrios".EFE

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