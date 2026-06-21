El Pleno del Congreso decide esta semana si tramita otras dos reformas de su Reglamento

El Pleno del Congreso se pronunciará esta semana sobre dos nuevas reformas de su Reglamento. Por un lado la que plantea el PP para obligar a los ministros a especificar por qué no pueden acudir a la sesión de control, y por otro la registrada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG, que buscan rebajar los requisitos necesarios a la hora de constituir grupo parlamentario propio en la Cámara.

Esta ha sido la legislatura que más veces se ha modificado el Reglamento del Congreso, que data de 1982, pues se ha retocado para que se puedan usar las lenguas cooficiales, traducirlo al lenguaje inclusivo de género, ampliar el voto telemático y sancionar a personas acreditadas como periodistas.

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Además, está en tramitación otra proposición de ley de reforma para regular la actividad de los 'lobbies' en la Cámara, que también incluye el endurecimiento de las sanciones a diputados. Precisamente, se ha convocado para el miércoles la Comisión de Reglamento para seguir debatiendo las enmiendas planteada por los grupos a esta iniciativa, que lleva la firma del PSOE.

El pasado miércoles, ya se aprobó el informe de ponencia con los votos de PSOE, Sumar y sus habituales apoyos, la abstención de Junts y el voto en contra del PP y Vox. Si se logra aprobar el dictamen en la comisión, la previsión es elevar el texto para su aprobación definitiva en el Pleno extraordinario que se prevé celebrar en julio.

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Esta ola reformista se amplió hace dos semanas, con la admisión a trámite otra reforma de sus normas, auspiciada por el PSOE, para poder suspender temporalmente y multar con hasta 2.000 euros a aquellos diputados que alteren el orden y que sean expulsados de una sesión parlamentaria.

Y el martes llega al Pleno una iniciativa del PP para obligar a los miembros del Gobierno a "acreditar" con detalle por qué no podrán acudir a la sesión de control. En su texto, recogido por Europa Press, los 'populares' denuncian que desde Moncloa justifican la "ausencia masiva de miembros del Gobierno en las sesiones de pleno durante los últimos años" con "toda clase de excusas contenidas en la ambigua y manida justificación de los motivos de agenda".

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LO USAN PARA EVITAR PREGUNTAS Y LUEGO APARECEN

También critican que ya es práctica habitual que, para "zafarse del control", el Ejecutivo comunica en tiempo la ausencia de determinados ministros y, una vez que los grupos registran sus preguntas e interpelaciones para los que sí van asistir, "súbitamente desaparecen los compromisos ineludibles por los que habían declarado ausencia y, sorprendentemente, cuando ya está cerrado el orden del día de la sesión plenaria" avisan de que "sí que pueden asistir".

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En este contexto, el PP plantea que como mínimo 48 horas antes del plazo fijado para la presentación de las preguntas e interpelaciones por parte de los grupos, el Gobierno comunique a la Cámara, "los miembros del mismo que, por razones debidamente acreditadas, no puedan estar presentes en la siguiente sesión de control del Pleno".

"A tal efecto, a la comunicación de ausencia se acompañará la justificación individualizada y suficientemente motivada y acreditada, sobre las causas que impidan su presencia en la Cámara", reza la proposición de ley.

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Además, aspiran a que los miembros del Gobierno sólo puedan saltarse el control para ir a actos "que sean de inexcusable asistencia o por tratarse de asuntos imprevistos e inaplazables relacionados con la organización del Gobierno".

"Las reiteradas ausencias y la negativa absoluta a contestar las cuestiones sobre las que se les requiere una respuesta verbal por parte de este Gobierno, impiden el ejercicio del derecho de participación de los representantes de la soberanía nacional en una de sus funciones principales, la de control al Ejecutivo, expresión del funcionamiento de uno de los contrapoderes del Estado democrático para prevenir los impulsos totalitarios", resume el PP.

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QUE NO SE VAYAN POR LAS RAMAS

Por ello, con su iniciativa también busca introducir un nuevo inciso para que el Reglamento deje claro que, "tras la escueta formulación de la pregunta" de control, el Gobierno deberá contestar "a la cuestión" que le se le plantea, "sin que sean admisibles evasivas o digresiones ajenas a la pregunta formulada".

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Y en la misma sesión plenaria, pero el jueves, se debatirán las enmiendas de totalidad con texto alternativo que han presentado el PP y Vox para frenar la tramitación de la reforma impulsada por formaciones minoritarias para rebajar los requisitos necesarios a la hora de constituir grupo parlamentario propio en la Cámara.

Ahora para tener grupo propio hay que contar con 15 escaños o, al menos, superar los cinco diputados más un 5% de los votos en todo el país o un 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre.

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La idea de ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG es rebajar del 5 al 3% el porcentaje de votos a nivel nacional, y del 15 al 10% el porcentaje en las provincias en las que se presentan.

ACABAR CON EL PRÉSTAMO DE DIPUTADOS

En sus textos alternativos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el PP y Vox apuestan por dejar el requisito de los porcentajes como está ahora y los de Santiago Abascal plantean prohibir que puedan constituirse en un grupo separado diputados de un mismo partido, federación de partidos o a partidos que concurrieran a las elecciones formando parte de la misma coalición.

Su objetivo es acabar con prácticas como el préstamo puntual de diputados por parte de los partidos grandes para facilitar la conformación de grupos propios a los minoritarios, lo que consideran un "fraude de ley" consentido en distintas legislaturas por la Mesa del Congreso.

Al inicio de esta legislatura, tanto ERC y como Junts no cumplían los requisitos que exige el Reglamento de 1982 y tuvieron que recurrir a préstamos del PSOE y de Sumar: cuatro diputados del PSC ayudaron a los independentistas de Junts y dos de En Comú se sumaron temporalmente a Esquerra. Una vez que la Mesa dio su visto bueno a los grupos aceptando los préstamos, los diputados del PSC y de En Comú regresaron a sus formaciones respectivas.

LAS VENTAJAS DE TENER GRUPO

Y es que tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada voz propia en todos debates y al menos un puesto en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, así como una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. Económicamente, tener grupo propio garantiza percibir más subvenciones y cobrar las ayudas por el 'mailing'.

Además, Vox ha incluido en su proposición de ley alternativa otras de sus ya clásicas reivindicaciones reglamentarias como recuperar el castellano como "lengua obligatoria" para la actividad parlamentaria, prohibir el uso de coletillas en el acto de jura o promesa de la Constitución que deben hacer los diputados al tomar posesión o que la Cámara tenga que pronunciarse obligatoriamente sobre los suplicatorios, puesto que ahora se entienden denegados si la Cámara no se pronuncia en los sesenta días posteriores a su recepción.