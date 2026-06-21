El día 11 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes, 21 jun (EFE).-

1 - Lamine Yamal y Nico Williams, para la reacción de España

Lamine Yamal y Nico Williams tendrán más protagonismo este domingo en el segundo partido del Mundial 2026 para la reacción de la selección española frente a Arabia Saudí, con la necesidad del conjunto de Luis de la Fuente de una victoria que lo acerque a la clasificación. Cualquier otro resultado disparará las dudas de un equipo que se siente favorito, pero aún debe demostrarlo.

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2 - Uruguay también necesita más

Empatada por Arabia Saudí en la primera jornada (1-1), la selección de Uruguay también necesita ganar este domingo a Cabo Verde para sostenerse en la ruta hacia las eliminatorias. El bloque dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, que se mide en la última cita a España, tiene solo un punto, como sus otras tres competidoras en el cuarteto. En el grupo G, mientras, Irán se mide a Bélgica y Egipto juega contra Nueva Zelanda.

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3 - Deniz Undav asegura el primer puesto de Alemania

La remontada a Costa de Marfil, construida y decidida con dos goles de Deniz Undav (2-1), situó al borde de la clasificación a Alemania, que después certificó el pase matemático y la primera posición del grupo E con el empate sin goles de Ecuador contra Curazao. El conjunto germano no avanzaba a las eliminatorias del Mundial desde 2014, cuando se proclamó campeón.

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4 - Room frustra a Ecuador, al que solo le vale ganar a Alemania

A Ecuador solo le queda una vía -y no es segura- hacia las eliminatorias del Mundial 2026: ganar a Alemania en la última jornada del grupo E. No hay más opciones ya para el equipo de Sebastian Beccacece, derrotado en la primera jornada por Costa de Marfil y que tampoco fue capaz de vencer a Curazao (0-0), encomendado a una actuación decisiva de su portero Eloy Room, con hasta quince intervenciones entre las ocasiones rivales.

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5 - Túnez, goleada por Japón y eliminada

Ya está eliminada Túnez, cuyo paso por el Mundial hasta ahora se resume en dos partidos, dos derrotas, nueve goles en contra y solo uno a favor. Del 5-1 de la primera jornada contra Suecia, que provocó un casi insólito cambio de entrenador, al 4-0 sufrido contra Japón, ya con Herve Renard en su banquillo. El resultado es una eliminación ya inequívoca del equipo tunecino, mientras Países Bajos, Japón y Suecia compiten todavía por el pase. EFE

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