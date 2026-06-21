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Argentina gana a China en la tanda de penaltis y se coloca segunda en la Pro Liga

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- La selección femenina de hockey de Argentina se impuso este domingo en la Pro Liga a China en la tanda de penaltis 'shootout' por 4-3, después de que el tiempo reglamentario concluyera con empate a tres tantos, lo que le permite escalar al segundo puesto en la general por detrás de Países Bajos.

En un encuentro muy igualado y lleno de alternativas celebrado en el Belfius Hockey Arena, cerca de Bruselas (Bélgica), el equipo dirigido por Fernando Ferrara desequilibró la balanza en el desempate ante las asiáticas, a las que ya ganaron el pasado día 13 por 4-1.

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'Las Leonas' se adelantaron en el marcador en el primer cuarto por medio de Agustina Gorzelany, a lo que las chinas respondieron con el empate a través de otro penalti córner cinco minutos después.

El combinado asiático se puso por delante al comienzo del segundo tramo, pero antes del descanso, Lourdes Pisthon logró la igualada.

De nuevo Pisthon adelantó en el minuto 37 a las sudamericanas, que no pudieron mantener la renta al ver cómo Zhang Yi empataba a falta de nueve minutos para el final.

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Los tantos de Victoria Granatto, Sofia Cairo, Julieta Jankunas y Zoe Díaz en los 'shootout' dieron el triunfo a las argentinas.

Es la tercera victoria en la tanda de penaltis de 'Las Leonas' tras las de Alemania y Bélgica, que suman además siete triunfos en la competición anual en la que participan las mejores nueve selecciones del mundo.

En la clasificación, Argentina pasa a ser segunda, con 27 puntos, a nueve de Países Bajos, líder invicta, y con dos de ventaja respecto a Bélgica.

Los cuatro partidos que le restan al conjunto que dirige Ferrara los disputará del 23 al 28 de junio, con un doble duelo con España e Inglaterra en Londres. EFE

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