Amelia Tiganus: "Las jóvenes locales son ya el producto estrella de la explotación sexual"

Almudena Álvarez

Palencia, 21 jun (EFE).- La escritora, activista y superviviente de trata y explotación sexual Amelia Tiganus advierte que "las jóvenes españolas se han convertido en el producto estrella de la explotación sexual", una realidad que desmonta la idea de que la prostitución y la trata afectan únicamente a mujeres extranjeras o suceden lejos del entorno más cercano.

PUBLICIDAD

Tiganus, que fue víctima de explotación sexual durante cinco años en distintos prostíbulos de España, ha explicado en una entrevista a EFE cómo está cambiando de rostro de la explotación sexual.

Las redes sociales, las plataformas de contenido para adultos y la hipersexualización de las adolescentes están creando nuevas vías de captación mientras las jóvenes locales se convierten en "el producto estrella" de un 'mercado' que busca adaptarse a una sociedad cada vez más consciente del vínculo entre prostitución y trata.

PUBLICIDAD

Tiganus afirma que frente a la imagen tradicional de víctimas extranjeras captadas por redes de trata, ahora emergen jóvenes españolas, universitarias o con estudios superiores, presentadas como mujeres libres y empoderadas.

"Muchas veces pensamos que estamos a salvo, que son cuestiones que ocurren lejos, que nunca nos podrían ocurrir, que son cosas que les pasan siempre a las de fuera", indica.

PUBLICIDAD

Pero, como señala, "los proxenetas han cambiado la estrategia y están vendiendo a las jóvenes locales, a las autóctonas, como libres y empoderadas", una estrategia que responde también a la evolución de la demanda masculina.

La activista sostiene que años de denuncia pública han conseguido que parte de la sociedad identifique la relación entre prostitución, mafias y explotación.

Sin embargo, afirma que muchos hombres no están dispuestos a renunciar al acceso sexual pagado y buscan fórmulas que les permitan consumir prostitución sin sentirse responsables de la violencia que hay detrás.

PUBLICIDAD

"Ahora se vende una especie de prostitución de kilómetro cero, como si fuera posible consumir cuerpos de forma ética", resume.

Tras una década dedicada al activismo y más de 2.000 charlas impartidas a estudiantes, docentes y familias, Tiganus asegura que una de sus mayores preocupaciones es precisamente la forma en que la digitalización y las nuevas tecnologías están moldeando la percepción que niños y adolescentes tienen de la sexualidad.

PUBLICIDAD

"Se está formateando las mentes de nuestras niñas y de nuestros niños para convertirlos en consumidores de contenido sexual", advierte.

"Mientras a los chicos se les está privando de la capacidad de relacionarse emocionalmente con las mujeres, a las niñas se las está preparando para convertirse en contenido de consumo", compara.

PUBLICIDAD

Según explica, plataformas aparentemente inofensivas desempeñan un papel clave en ese proceso: "La mayoría de las personas adultas piensan que TikTok es una red social donde se hacen bailecitos y poco más, pero es un instrumento muy potente para convencer a nuestras niñas de que su único valor depende del interés sexual que despiertan en los hombres".

La activista reconoce que durante la última década ha percibido una mayor sensibilización social respecto a la trata y la explotación sexual, pero considera que los avances legislativos siguen siendo "insuficientes".

PUBLICIDAD

En su opinión, la ausencia de reformas responde a los intereses económicos que rodean a la industria de la explotación sexual y reclama que la prostitución sea reconocida como una forma de violencia machista para facilitar que las mujeres explotadas accedan a derechos y recursos de protección.

"Necesitamos una ley integral contra la prostitución que incluya protección y reparación para las víctimas, pero también medidas contra el proxenetismo y contra quienes demandan prostitución", resume. EFE

PUBLICIDAD

1010336

aaf/aam/lml

(Foto)