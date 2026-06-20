Siete migrantes magrebíes acceden a nado en Ceuta

Ceuta, 20 jun (EFE).- Siete migrantes magrebíes han conseguido acceder a nado a Ceuta en las últimas horas aprovechando unos momentos de alta presión en el espigón fronterizo sur que separa la ciudad de Marruecos.

Los siete migrantes se lanzaron al agua unas horas antes desde las costas marroquíes de Castillejos, las más próximas a la ciudad ceutí, y han logrado llegar a nado a las costas ceutíes en una jornada con el mar en calma, según han informado a EFE fuentes policiales.

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Con la llegada del buen tiempo se suceden los intentos de entrada por la vía marítima, sobre todo de jóvenes marroquíes que intentan el cruce con trajes de neopreno o simplemente con bañadores.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha justificado esta misma semana el incremento en la presión migratoria el hecho de que las rutas migratorias "son cambiantes y dinámicas" y que ahora buscan el acceso a Ceuta en lugar de Canarias.

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España ha recibido en lo que va de año 10.701 llegadas irregulares, unas cifras un 36 % más bajas que el año pasado, cuando se registraron 16.733, pese a que en Ceuta se han triplicado los accesos de migrantes por esta vía, de 791 a 2.493, según los datos del informe quincenal del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular. EFE