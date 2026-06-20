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Examinan la casa del supuesto homicidio de una joven a manos de su padre en Sevilla

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Gerena (Sevilla), 20 ene (EFE).- Componentes del Servicio de Criminalística (Secrim) de la Guardia Civil trabajan desde primera hora de este sábado en labores de análisis de la vivienda de Gerena (Sevilla) donde este viernes una joven de 20 años murió a manos presuntamente de su padre, de 50, quien luego se quitó la vida.

Desde esta mañana, según ha comprobado EFE, se encuentran en el inmueble integrantes de la unidad técnico-científica integrada en la Jefatura de Policía Judicial, encargada de procesar las pruebas e indicios, quienes están peinando el interior para intentar aclarar las causas exactas de lo ocurrido.

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A falta de concretar más detalles con el avance de la investigación, los cuerpos de la joven y su padre fueron encontrados por su madre y esposa cuando llegó de trabajar sobre las 14:30 de un colegio cercano a la casa.

Este suceso ha conmocionado a la localidad, de unos 8.000 habitantes, donde este sábado tiene lugar el primero de los tres días de luto decretados por el Ayuntamiento.

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El colegio Fernando Feliú, donde trabaja la madre como docente, ha suspendido todas sus actividades en señal de respeto y de solidaridad con ella.

En un comunicado firmado por el director, Juan José Canelo, se muestra su "profundo dolor y consternación ante el trágico suceso, y, en nombre de toda la comunidad educativa, se traslada el "cariño, apoyo y más sincero pésame" a la profesora, a su familia y a todas las personas allegadas en estos momentos de inmenso dolor.

La alcaldesa, María Tenorio, adelantó este viernes por la tarde que no constaba ningún tipo de denuncia ni alerta previa en los servicios sociales municipales ni en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén).

El Ayuntamiento está pendiente de conocer más detalles sobre lo ocurrido para convocar a los vecinos a un minuto de silencio, sin que se sepa aún cuándo tendrán lugar los entierros, a la espera de que se completen las autopsias a los cuerpos de los fallecidos. EFE

fcs/rro/ram

(Foto) (Vídeo)

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