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Piden 14 años y seis meses de prisión para un hombre que intentó matar a su expareja clavándole una lanza en Vigo

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La Audiencia de Pontevedra acogerá el próximo martes el juicio contra un hombre que se enfrenta a 14 años y seis meses de prisión por intentar matar a su expareja clavándole una lanza artesanal en Vigo.

Los hechos, según recoge el escrito de Fiscalía, sucedieron sobre las 20.00 horas del 15 de junio de 2025 cuando el hombre se presentó en el domicilio de la mujer, con la que mantuvo una relación de más de 38 años y con la que tiene tres hijos en común, con el objetivo de acabar con su vida.

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El hombre acudió a la vivienda portando una estaca con un objetivo punzante en su extremo final --tipo lanza-- y una mochila con armas blancas de fabricación artesanal y un bote con gasolina.

El acusado comenzó a gritar a la víctima expresiones como "te voy a matar" y, tras forzar la puerta principal con una pata de cabra, empujó a la mujer hacia fuera del domicilio. El hombre le clavó el pincho de la estaca en el costado y izquierdo y en el brazo izquierdo, mientras la seguía amenazando de muerte.

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La mujer intentó defenderse, pero el hombre la golpeó en la cabeza con la pata de cabra, y quedó aturdida en el suelo. En ese momento, el encausado volvió a clavarle la estaca en la espalda. Como consecuencia, la víctima sufrió diferente lesiones de gravedad, que le generaron un riesgo vital.

El Ministerio Público considera al hombre autor de delito de asesinato en grado de tentativa y aprecia las agaravente de género, reincidencia y parentesco.

Además, el hombre, que se encuentra en prisión desde su detención, tiene antecedentes penales, entre ellos una condena previa por homicidio por la que cumplió una pena de 11 años de prisión.

Fiscalía pide para el encausado una pena de 14 años y seis meses de prisión, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima.

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EuropaPress

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