Feijóo acusa a Sánchez de estar "detrás de las cloacas" y promete un Gobierno "limpio y decente" conforme a su biografía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "detrás de las cloacas" supuestamente montadas por la exmilitante socialista Leire Díez para intentar presionar a jueces y policías que investigan casos de supuesta corrupción, y ha prometido que si llega a La Moncloa dará a España un Gobierno "limpio y decente" conforme a su trayectoria política y biografía personal, sin "Leires, Koldos, Cerdanes ni Ábalos".

Así se ha pronunciado durante un acto del PP de la provincia de Valencia, donde ha afirmado que España vive "un momento de mayor deterioro político" de los últimos años y que nunca se había visto a un presidente de Gobierno "con más sospechas de corrupción, desde su entorno familiar hasta su Gobierno y pasando por su partido"; y, pese a ello, "aquí no dimite nadie".

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El presidente del PP ha acusado a Sánchez de tener "el peor Gobierno" de la historia democrática, "con el momento de mayor degradación política", pero también desde el punto de vista de la gestión, lamentando que se haya pasado casi una legislatura entera sin presentar los Presupuestos Generales del Estado.

"Un Gobierno que no es capaz de aprobar las cuentas no está gobernando", ha señalado Feijóo, antes de apuntar que han usado el coche oficial y viajado "más que nunca" mientras han descuidado en los servicios públicos, citando el accidente de Adamuz, el gran apagón, el caso de las pulseras antimaltrato y la huelga en Sanidad.

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"IMPERDONABLE QUE ZAPATERO HAYA ARRASTRADO A SUS HIJAS Y SU SECRETARIA"

Feijóo también ha mencionado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por el caso Plus Ultra y las joyas de origen desconocido incautadas por la Policía en su despacho. "Era el Gandhi español, el faro moral de Sánchez y la joya de la corona del sanchismo. Ahora ha mentido y ha arrastrado a sus hijas y a su secretaria. Y eso es imperdonable", ha apostillado.

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Respecto a la investigación de las llamadas 'cloacas del PSOE', el líder del PP se ha preguntado quién las montó y las financió y ha respondido que el PSOE y su secretario general. "Si Sánchez no sabía todo lo que hacían las cloacas, tiene que dimitir por incompetente. Y si, como nos tememos, Sánchez era el que estaba detrás de las cloacas, tiene que dimitir por corrupto. Y esa es la conclusión. Y no hay otra", ha afirmado.

Feijóo ha asegurado que hay muchos casos, de corrupción, y así ha enumerado 15 sumarios, 17 delitos y 94 los imputados. "Ya hay más imputados que diputados tendrá el Partido Socialista, según las encuestas".

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Además, ha criticado que la Mesa del Congreso, controlada por PSOE Y Sumar, no permita votar una moción para instar al presidente del Gobierno, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, a convocar elecciones. "¿Esto es el Congreso de una autocracia o el Congreso de una democracia?", se ha preguntado.

A juicio de Feijóo, "atacar a los jueces y amordazar a los diputados es impropio de un Gobierno democrático", aunque ha advertido de que no podrán "silenciar a una mayoría de españoles que piden cambio" ni "parar la fuerza de millones de españoles que quieren acabar con esta degradación".

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SUS CUATRO COMPROMISOS

Feijóo ha defendido que el cambio político en España llegará "sí o sí" y ha subrayado que no ofrecerá "un cambio cualquiera o de caras, sino un cambio para "sanar la política española" y dar a España "un Gobierno limpio".

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En este punto, el dirigente 'popular' ha asumido cuatro compromisos: decencia, buen gobierno, servicios públicos y la igualdad de los españoles.

Sobre la decencia, ha reivindicado que lleva desde los 29 años gestionando dinero público y ha asegurado que en su trayectoria "no hay un euro bajo sospecha y ningún miembro de sus gobiernos en Galicia ha tenido "ningún problema con nadie". "Está claro que yo no soy perfecto, pero le daré a España un Gobierno decente", ha prometido.

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En cuanto al buen gobierno, Feijóo ha asegurado que en su Ejecutivo no habrá "Leires, Koldos, Cerdanes o Ábalos" --en alusión a los investigados Leire Díez, Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos-- ni ministros como Óscar Puente, al que ha acusado de pasar "el día dedicado a las redes sociales descuidando las redes ferroviarias".

Feijóo ha dicho que tampoco habrá "polemistas, tuiteros, amateurs, ministras a tiempo parcial o en la cárcel", sino ministros que dediquen su jornada "completa" a trabajar por los españoles.

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Sobre los servicios públicos, ha criticado que el Gobierno tenga "más dinero que nunca", que los españoles paguen "más impuestos que nunca", que el Ejecutivo haya endeudado al país "más que nunca" y que, pese a ello, los servicios públicos funcionen "peor que nunca".

Feijóo ha prometido que el tren de alta velocidad volverá a ser "un orgullo de país", que no se volverá a vivir "un apagón", que no habrá autovías "sin baches y sin badenes", que no será "imposible" hacer un trámite en una oficina de la Administración central y que habrá infraestructuras hídricas.

PROMETE MEJOR FINANCIACIÓN AUTONÓMICA SIN ACUERDOS BILATERALES

En materia de igualdad, ha defendido que todos los españoles deben tener "las mismas obligaciones y compromisos" y derecho a servicios públicos en condiciones de equidad, "sin españoles de primera o de segunda" y sin depender del código postal.

En este punto, Feijóo ha rechazado las negociaciones bilaterales entre Gobierno y comunidades autónomas en materia de financiación autonómica: "No se puede pactar bilateralmente lo que es multilateral" ni entregar el dinero de todos a uno sin que los demás conozcan las condiciones.

Por último, ha reconocido que uno de los mayores disgustos de sus cuatro años como presidente del PP fue "la falta de respeto y la utilización de la dana" contra el Gobierno valenciano. "Os debemos mucho. Desde el Gobierno de España, os debemos reparar lo que no os hemos ofrecido en el momento que era necesario", ha concluido.