El aroma de esta planta aleja a las arañas todo el verano: una solución práctica y fácil de cuidar durante los meses de calor

Las arañas no serán un problema este verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas presencias generan tanta incomodidad en el hogar durante el verano como la de una araña que decide instalarse en un rincón. A medida que aumentan las temperaturas, también lo hacen las búsquedas de soluciones para evitar que estos arácnidos tomen por sorpresa a los habitantes de la casa. Las recomendaciones en internet son numerosas, pero muchas de ellas carecen de pruebas reales y se basan más en creencias populares que en resultados comprobados.

Entre los remedios caseros más repetidos circulan recetas con aceites, fragancias y objetos cotidianos que prometen alejar a las arañas de manera definitiva. Sin embargo, la mayoría de estos consejos no superan la barrera del mito. La ciencia ha puesto a prueba varias de estas alternativas y ha desmentido algunas de las más populares. Frente a este escenario, surge una excepción con respaldo experimental: la menta.

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El aroma de la menta se posiciona como un recurso efectivo para repeler arañas en interiores durante el verano. A diferencia de otras alternativas, su eficacia se encuentra documentada y avalada por estudios científicos, lo que la convierte en una opción confiable para quienes buscan evitar el uso de productos químicos en sus hogares.

Efectividad del aroma de la menta contra las arañas

Investigadores de la Universidad Simon Fraser, en Canadá, evaluaron los remedios más habituales recomendados en línea: aceite de limón, aceite de menta y castañas de Indias. La prueba se realizó sobre tres especies distintas de arañas, con el objetivo de distinguir entre creencias y efectos reales.

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Los resultados fueron claros. El aceite de menta y las castañas de Indias lograron que dos de las tres especies, la viuda parda y la araña de jardín europea, evitaran estos aromas en más del 75 % de las pruebas realizadas. Muchas de ellas incluso permanecieron inmóviles en presencia del olor, lo que evidencia un efecto disuasorio. El aceite de limón, pese a su popularidad en internet, no mostró ningún resultado apreciable sobre el comportamiento de las arañas, quedando relegado al terreno de los mitos.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Sin embargo, es importante subrayar que la menta repele, pero no elimina. El estudio fue realizado en condiciones controladas, sobre especímenes concretos y no en casas completas. Por tanto, la menta puede disuadir a las arañas de instalarse, pero no hará que abandonen una telaraña ya tejida. Además, el efecto desaparece cuando el aroma se desvanece, por lo que se recomienda reaplicar el aceite de menta diluido con regularidad. Quienes prefieran evitar los aceites pueden recurrir también a las castañas de Indias, que demostraron resultados similares en las pruebas.

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El uso de aceites esenciales conlleva precauciones. Los concentrados pueden irritar la piel y la menta figura como tóxica para perros y gatos, incluso por inhalación de vapores. Para evitar incidentes, el producto debe aplicarse en áreas bien ventiladas, lejos de mascotas y niños, y siempre en cantidades moderadas. Si la persona que lo utiliza toma medicación, conviene consultar con un profesional, ya que el aceite de menta puede alterar el metabolismo de algunos fármacos.

Cómo aplicar la menta y aprovechar sus beneficios

El mecanismo por el que la menta resulta eficaz se basa en la sensibilidad olfativa de las arañas. Estos animales “huelen” el entorno mediante quimiorreceptores en sus patas y pedipalpos, lo que les permite detectar compuestos químicos a distancia. Para maximizar la efectividad del repelente, se recomienda identificar primero los puntos de acceso habituales: grietas en ventanas, zócalos, umbrales de puertas y rincones poco ventilados. Sellar esas aberturas es el paso inicial, seguido de la aplicación localizada del aroma.

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Hay que colocar las plantas aromáticas en zonas estratégicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor forma de usar la menta es mediante unas gotas de aceite esencial diluido, renovando la aplicación antes de que el olor se disipe. El método resulta especialmente útil en alféizares, marcos de ventanas, esquinas y pasadizos por donde suelen circular las arañas. Es fundamental mantener las zonas tratadas fuera del alcance de mascotas y evitar el contacto directo con la piel.