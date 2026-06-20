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La vida de Dani Fernández más allá de los escenarios: casado con otra cantante, una hija y una casa con jardín a las afueras de Madrid

El cantautor se sentó en ‘La Revuelta’ para informar que retoma los conciertos después del accidente durante una actuación en Valencia

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El cantante y compositor Dani Fernández revela en la alfombra roja de los Premios Goya cómo canaliza sus emociones y experiencias personales en su música. Para él, componer es una necesidad de contar historias y empatizar con el público a través de los problemas y sentimientos comunes a todos.

La música de Dani Fernández se ha convertido en una presencia constante en la escena española, llenando recintos como el Movistar Arena de Madrid y encabezando festivales a lo largo del país. Con una carrera de veinte años que comenzó de manera precoz, el artista nacido en 1991 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se sentó de nuevo en La Revuelta después del accidente durante un concierto en Valencia.

En lo personal, Dani Fernández ha recorrido un camino de exposición pública, pero desde un lugar muy discreto. Aunque la música le ha dado reconocimiento y premios, el cantante ha preferido mantener su vida privada en un segundo plano. Sin embargo, en varias ocasiones ha compartido detalles sobre sus raíces, su relación con su pueblo natal y la influencia de su familia en su desarrollo artístico. Ese equilibrio entre popularidad y reserva marca la singularidad de su historia más allá de los focos.

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Discos de platino, récords de streaming y el lanzamiento de su último álbum, La jauría, han coincidido con un momento dulce a nivel personal: su matrimonio con la cantante Yarea Guillén y el nacimiento de su hija Belice. Estos elementos, junto con el vínculo insoslayable con Alcázar de San Juan, conforman la esencia de una vida marcada por la música, la familia y la fidelidad a los orígenes.

Su matrimonio con Yarea Guillén

La vida sentimental de Dani Fernández está marcada por su relación con Yarea Guillén, cantante y compositora con la que comparte tanto la pasión por la música como la discreción en lo personal. Juntos desde 2018, sellaron su unión en una boda donde la música fue protagonista, aunque ambos evitan mostrar su vida privada en redes sociales y no suelen conceder entrevistas conjuntas.

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Yarea Guillén y Dani Fernández son pareja desde hace 8 años. (Alberto Paredes / Europa Press).
Yarea Guillén y Dani Fernández son pareja desde hace 8 años. (Alberto Paredes / Europa Press).

El vínculo musical entre ambos se refleja en colaboraciones puntuales sobre el escenario, como la presencia de Yarea en los conciertos de Dani en Madrid. Aunque no han lanzado canciones en dúo, la complicidad artística es patente y ha acompañado el crecimiento personal del cantante. La pareja ha apostado por una vida discreta, centrada en la familia y el trabajo creativo, lejos del exhibicionismo habitual en el mundo del espectáculo.

El motor vital de Dani Fernández

En diciembre de 2023, Dani Fernández y Yarea Guillén dieron la bienvenida a su primera hija, Belice. El nacimiento de la niña supuso un punto de inflexión en la vida del artista, que no oculta el impacto emocional de la paternidad: “Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida al lado de mi pequeña Belice, que es una niña increíble y que ya estos primeros días me ha robado el corazón”, compartió en sus redes sociales.

Yarea junto a su marido, Dani Fernández y su hija Belice (Instagram/ @yareaguillen)
La vida personal de Dani Fernández: su mujer y su hija. (Instagram/ @yareaguillen)

El nombre de Belice tiene para el cantante un significado especial, pues rinde homenaje a una canción de Love of Lesbian y da título a una balada que Dani dedica a su hija. La llegada de la pequeña ha cambiado sus prioridades y su forma de ver la vida: “Con la llegada de mi hija, siento una responsabilidad nueva. Creo que me preocupa mucho más todo, desde el día a día a qué mundo le va a quedar a Belice. Antes pensaba mucho más a corto plazo”, contó para ABC.

La pareja y su hija viven en una casa unifamiliar a las afueras de Madrid. La vivienda tiene grandes ventanales, un estudio de música, mucha luz natural y todo recién reformado. Al margen de estos pilares, la carrera de Dani Fernández sigue sumando éxitos y reconocimientos. El respeto por sus orígenes, la complicidad con su mujer y la paternidad marcan el presente de un artista que ha sabido conjugar proyección pública y vida personal, manteniendo siempre intacta la pasión por la música.

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