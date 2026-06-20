Moses Fernández dice van al Mundial con la intención de hacer historia y llevarse el oro

Rafael Peña

Ceuta, 20 jun (EFE).- La seleccionadora nacional de baloncesto sub-17 femenino, Moses Fernández, ha asegurado que España luchará por el oro en el Campeonato del Mundo de Brno (República Checa), que se disputará del 11 al 19 de julio, para lo cual ha valorado contar con una generación con "ambición y gen competitivo".

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE en Ceuta, donde este fin de semana disputan un torneo internacional, María Isabel Fernández Pérez 'Moses' (Vitoria, 1972) ha afirmado que España llega a esta cita "intentando estar preparadas a todos los niveles" pero que las dinámicas y cómo se vayan "encontrando en el campeonato serán muy importantes".

Alemania, México y China serán los primeros rivales en el grupo B. "Un Mundial son palabras mayores pero nuestro objetivo es estar lo más arriba posible y, si puede ser, que sea la primera vez que quedemos campeonas", comenta.

PUBLICIDAD

"En el último Europeo ganamos con cierta comodidad pero en la final Eslovenia nos lo puso difícil, luego hay que contar con los países asiáticos como China o Japón, además de Estados Unidos y Australia, sobre todo por el físico", recuerda.

La exjugadora profesional defiende la "gran salud" que tiene el baloncesto nacional en sus categorías inferiores y asegura que están "en el mejor país del mundo para hacer baloncesto y para ser entrenador" porque el año pasado fueron campeonas de Europa con este mismo grupo, "lo que pone en valor el trabajo realizado".

PUBLICIDAD

"Somos muy competitivos y esto nos hace ser buenos en todo, el deporte es muy importante y, además, la Federación Española hace una captación desde los 10 años que provoca que al llegar a los 17 las jugadoras sepan dónde están, lo que tienen que hacer y lo que se quiere de ellas", argumenta.

También valora el apoyo de la presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar, y dice que se sienten reconocidas y valoradas "porque la presidenta está muy pendiente de las categorías inferiores" y que la prueba es que van "a jugar ocho partidos antes de ir al Mundial, es decir, se preocupan de que tengan todo lo necesario en la preparación", aunque luego la selección intentará "poner la guinda".

PUBLICIDAD

Moses Fernández destaca la "amplia" concentración para el Mundial, que se inició en La Línea de la Concepción (Cádiz) el pasado 14 de junio, que continúa en Ceuta, seguirá en Madrid y terminará en La Palma.

"Esto es algo que enriquece a todos, ya que queremos que las ciudades por donde pasamos se queden con algo de lo que proponemos pero también a las propias jugadoras porque por todos los sitios la gente se vuelca con la selección", afirma a EFE.

PUBLICIDAD

La entrenadora vitoriana subraya el hecho de que la selección tenga jugadoras de casi todas las autonomías. "Desde que estoy al frente, y empezamos el año pasado en Ibiza, hemos tenido a 37 jugadoras, lo cual es muy importante para que todo el mundo crea que puede estar", apunta.

La entrenadora vasca confiesa que "esta generación es especial porque la posición de '4' tiene un nivel muy bueno, es decir, la selección siempre tiene siete u ocho jugadoras que se llevaría todo el mundo y luego decides las piezas que pueden encajar mejor".

PUBLICIDAD

Del I Torneo Internacional Ciudad de Ceuta que disputan este fin de semana frente a Costa de Marfíl y Egipto, desea "tener un buen ambiente y que se disfrute de esta experiencia que es importante para todos".

También se ha referido al dato de que hacía veinticinco años que no jugaba en Ceuta una selección nacional de baloncesto, en aquella ocasión la sub-20 con Pau Gasol en sus filas, y ha comentado que "la grandeza" de este deportes es "conectar cultura y gente diferente, sobre todo en los años de formación de las jugadoras porque son muy agradecidas y es importante". EFE

PUBLICIDAD

(foto)