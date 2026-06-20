Piganzoli se lleva la gloria en Occitania, Ibon Ruiz e Ion Izagirre podio

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El italiano Davide Piganzoli (Visma), de 23 años, dio una exhibición en solitario en la tercera y última etapa de la Ruta de Occitania para llevarse la general de la 49 edición de la prueba francesa, en la que subieron al podio los españoles Ibon Ruiz (Kern Pharma) e Ion Izagirre (Cofidis).

Piganzoli, hombre clave en el Giro para el triunfo de Jonas Vingegaard, logró la victoria en solitario en la última jornada disputada a través de 172 km entre Loures-Barousse y Loudenvielle, donde entró en vencedor tras un sólido ataque a 30 km de meta, donde entró con un tiempo de 4h.22.22.

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La segunda plaza, tanto en la etapa como en la general fue para los españoles Ibon Ruiz (Kern Pharma) e Ion Izagirre (Cofidis), segundo y tercero respectivamente, quienes cruzaron la meta a 1.42 minutos del joven ciclista italiano.

La jornada vivió la escapada de 8 corredores que se filtró en la subida a la Hourquette d’Ancizan. Victor Vidal, Tom Donnenwirth y Valentin Retailleau distanciaron entonces a sus compañeros de escapada, mientras que Visma Lease a Bike se encargó de reducir y echar abajo la escapada.

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Davide Piganzoli lanzó un ataque a 7 kilómetros de la cima del Col du Val Louron-Azet y rápidamente abrió una brecha de más de un minuto. Detrás, el pelotón se reagrupó en el descenso. Aprovechando el exigente recorrido, Ion Izagirre (Cofidis) e Ibon Ruiz (Kern Pharma) probaron suerte con un contraataque y lograron el despegue.

Finalmente Piganzoli se impuso en solitario, asegurando su tercera victoria profesional. En el top 10 entraron el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH), quinto, y los españoles Urko Berrade (Kern Pharma), octavo y Jokin Murguialday (Euskaltel Euskadi), noveno. EFE

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