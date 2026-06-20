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Cerúndolo: "No me esperaba estar en la final"

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Londres, 19 jun (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, número 27 del ranking ATP, reconoció que no se esperaba estar en la final de Queen's que se disputa en Londres sobre hierba, después de derrotar al estadounidense Brandon Nakashima por (5)6-7, 6-3 y 6-4.

"Ha sido un partido muy complicado. Hemos tenido subidas y bajadas pero es normal en un encuentro de casi tres horas. Estoy muy contento de estar en la final y no me esperaba estar en esta posición a principios de semana. Ahora a recuperar y a darlo todo mañana", expresó el argentino a EFE tras la victoria y convertirse en el segundo argentino en llegar a la final después de David Nalbandian en 2012.

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"Desde que llegué aquí, he ido adaptándome y dando pasos cada día. Cada vez me siento mucho mejor y más cómodo en una superficie que es complicada", añadió.

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie, se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, al que ya derrotó en la final de Eastbourne, que también se juega en hierba, en 2023.

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"Con Tommy tengo una buen relación. Tiene argentinos en su equipo y nos conocemos muy bien. Va a ser un partido diferente al de Eastbourne. Hemos jugado muchas veces y mañana daré lo mejor de mí para tratar de ganar la final", afirmó el porteño, que luchará por ganar el quinto título de su carrera y el segundo en hierba. EFE

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