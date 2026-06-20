Paula Blasi impone su ley en La Molina y encarrila la Volta

Barcelona, 20 jun (EFE).- La catalana Paula Blasi (UAE Team ADQ), la gran sensación de la temporada, impuso su ley en la etapa reina de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, con inicio en Sant Vicenç de Castellet y final en la estación de esquí de La Molina, y se adueñó del maillot de líder de la ronda catalana.

La corredora d’Esplugues de Llobregat (Barcelona), de 23 años, fue profeta en su tierra con un triunfo incontestable con el que encarriló la clasificación general de la prueba, que finalizará este domingo con una etapa de 11 kilómetros entre Mataró y Barcelona.

PUBLICIDAD

Con sus hasta cuatro ataques en las rampas del Coll de la Creueta, el puerto de categoría especial situado a unos 10 kilómetros de meta, Blasi dejó sin opciones a la francesa Célia Gery (FDJ United - SUEZ), que claudicó a la superioridad de la catalana a 14 kilómetros del final.

En una jornada en la que el pelotón impuso un ritmo alto en las carreteras que unen la montaña de Montserrat con esta zona del Pirineo gerundense, Blasi terminó la etapa de 130 kilómetros con un tiempo de 4h03:19.

PUBLICIDAD

Cruzó la meta con una ventaja de 1:20 y 1:36 con respecto a Gery y a la canadiense Sidney Swierenga (Liv AlUla Jayco), segunda y tercera, respectivamente.

Blasi, residente en Llívia, localidad situada a unos 25 kilómetros de La Molina, cimentó en las rampas del Coll de la Creueta, un puerto de 21 kilómetros y un pendiente medio del 5%, su décima victoria profesional y la sexta en la temporada de su consagración.

PUBLICIDAD

Este curso ya ha ganado una gran clásica como la Amstel Gold Race, una grande como la Vuelta a España y la semana pasada se llevó también el Tour de los Pirineos.

Y eso que el día clave de la Volta no empezó de la mejor manera para Blasi, pues su bici oficial, valorada en unos 16.000 euros, fue robada la noche del viernes en Santa Susanna (Barcelona), donde finalizó la primera etapa de la carrera.

PUBLICIDAD

Pese a no pedalear con la Colnago que le ha acompañado en sus triunfos, Blasi se subió a una bici de recambio para llegar con el gran grupo a los pies del gran coloso de la tercera edición de la Volta.

Y ahí fue donde la gran protagonista del día movió el avispero. Avisó a sus rivales con dos ataques casi consecutivos, a 12,8 y 12,2 kilómetros de culminar La Creueta, con los que no pudo despegarse de sus rivales entre las que destacaban la también catalana Mireia Benito (AG Insurance - Soudal Team) y Évita Muzic (FDJ United SUEZ), que terminaron en cuarta y quinta posición.

PUBLICIDAD

Blasi, sin apenas apoyo de sus compañeras en el grupo principal, vio como el AG Insurance - Soudal Team, con más efectivos, atacaba por mediación de la belga Julie Van de Velde a 19,7 kilómetros para el final.

En su tercer ataque, la catalana, junto a otro grupo reducido de ciclistas, engulló a Van de Velde y a la ucraniana Olha Kulynich a unos 7 kilómetros de culminar la Creueta.

PUBLICIDAD

No tardaría Blasi en dar el cuarto hachazo de la jornada, a 5,4 kilómetros de finalizar el cuello. A su rueda, le siguió la joven francesa Célia Géry, cuyas fuerzas flaquearon pocos metros después, a 14 kilómetros del final.

Blasi ya no dejaría escapar el triunfo de etapa. Culminó en solitario el Coll de la Creueta y gobernó con clase el descenso hasta La Molina, donde en el último repecho a meta celebró otra exhibición.

PUBLICIDAD

A la nueva líder de la Volta le queda una última etapa, con un recorrido rompepiernas de 1.500 metros de desnivel positivo acumulado entre Mataró y Barcelona, para inscribir su nombre en el palmarés de la carrera junto a las neerlandesas Marianne Vos y Demi Vollering, ganadoras de las dos primeras ediciones de la carrera. EFE