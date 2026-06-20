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Parra: Al final es 1-1 y les hemos quitado el factor pista

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València, 20 jun (EFE).- El alero del Barça Joel Parra, tras la derrota de su equipo en el segundo partido de la final de la Liga Endesa, hizo un balance general de lo dos primeros choques en el Roig Arena y valoró llegar al Palau Blaugrana con la serie empatada y tras haberle quitado al Valencia Basket el factor pista.

"Sabíamos que iba a ser diferente al primero, sabíamos que el Valencia iba a salir con mucha más intensidad pero al final es 1-1 en la serie. Ellos han estado muy acertados nosotros, no. El primer partido fue al revés y ahora tenemos que recuperarnos y tenemos dos partidos en casa con nuestra afición y es lo más importante", destacó en declaraciones a los medios.

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"Ganar de 30 o perder de 30 a igual, al final es solo un número", señaló Parra tras caer por 102-75. "Veníamos con el objetivo de ganar los dos partidos, hemos ganado uno y les hemos quitado el factor pista", destacó.

Parra dijo que están "muy mentalizados" después de "un mal partido" en el que reconoció que cometieron "muchos errores"

"Esperemos que el Palau sea una olla presión porque los necesitamos como hemos tenido nosotros aquí en el Roig Arena. Ahora vamos a Barcelona esta noche, debemos descansar lo más posible y recuperarnos porque tenemos dos batallas delante", concluyó. EFE

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