Luis de la Fuente: “Los jugadores están muy picados”

Atlanta (EE.UU.), 20 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró que sus jugadores “están muy picados” por las críticas recibidas tras el empate inicial ante Cabo Verde (0-0) y que está “seguro” de que les va “a venir bien” para que la “cara del equipo” ante Arabia Saudí sea “totalmente diferente”.

“No lo vemos -como estar al borde del precipicio-. Si el partido termina 2-0 o 3-0, haciendo exactamente lo mismo, el análisis exterior no hubiese sido el mismo. No hay ningún drama, solo que hay que ganar mañana y ya está. Pero no tenemos urgencia ni sensación de agobio”, dijo en rueda de prensa.

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“Tenemos una gran suerte en nuestro equipo y es que tiene un carácter competitivo tremendo. Está escocido. A veces la crítica, aunque injusta, motiva más. Todo lo que se ha podido hablar va a venir bien. Los futbolistas sí leen todo, pero están acostumbrados a vivir con esto. Están muy picados, muy picados y seguro que mañana la cara va a ser totalmente diferente”, añadió. EFE

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