Shengelia: Ahora mismo la sensación no es buena, pero vamos 1-1 y jugamos dos en el Palau

València, 20 jun (EFE).- El interior georgiano del Barça Toko Shengelia admitió que la derrota por 102-75 en la pista del Valencia Basket en el segundo partido de la Liga Endesa les deja una mala sensación pero recordó que se han hecho con el factor pista, al haber ganado el primer choque; y que ahora tienen la opción de levantar el título en el Palau Blaugrana.

"Ahora mismo la sensación no es buena, pero es 1-1 y vamos a jugar los siguientes dos partidos en el Palau. Tenemos que jugar con mucha confianza y las cabezas altas. Seguro que nuestra gente va a estar ahí, apoyando para que sea increíble y vamos a ir con mucha posibilidades", destacó en declaraciones a los medios.

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El ala-pívot georgiano no quiso valorar el razonamiento del técnico del Valencia Pedro Martínez, que apuntó que esos dos choques en el Palau hacen favorito al Barça.

"Son series muy largas y no van a ser todos los partidos igual. Ellos hoy han reaccionado, hemos hecho también algunos cambios y vamos a hacer otros cambios para partido que viene", señaló.

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Shengelia admitió que es difícil igualar el ritmo del Valencia. "Pero es un final, no hay otra, tenemos que luchar hasta el final y hacer lo que tenemos que hacer para ganar", concluyó. EFE