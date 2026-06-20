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Pedro Martínez: El resultado es anecdótico, vamos 1-1 en la serie y ellos son favoritos

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València, 20 jun (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, restó importancia a haber ganado por casi treinta puntos en el segundo partido de la Liga Endesa ante el Barcelona (112-75) y aseguró que el equipo catalán regresa al Palau Blaugrana con su objetivo cumplido y que por tanto son los que más opciones tienen de levantar el título.

"El resultado es anecdótico, lo que no lo es, es que vamos 1-1 en la serie y que ellos han conseguido su objetivo en València", afirmó en la rueda de prensa posterior.

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"Seguramente los favoritos son ellos, han conseguido su objetivo de ganar un partido en València y los que tienen muchas cartas buenas son ellos. Deberemos hacer un partido muy bueno para tener opciones", añadió.

El entrenador dijo que en los dos partidos les ha costado asumir perder parte de la renta que habían tenido en la primera mitad. "Nos ha producido frustración pero es que ellos siempre van a reaccionar porque tienen un gran equipo y con un gran 'staff' ", reflexionó.

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"Siete puntos al descanso en una final es para decir 'dónde hay que firmar'. Hoy hemos llevado un poco mejor esa frustración y hemos tenido un punto más de intensidad en defensa. Al final, de picar la piedra en el tercer cuarto hemos sacado una ventaja que ha sido decisivo. En el último cuarto, ellos y después nosotros hemos pensado ya en el tercero que es en pocas horas", afirmó.

Preguntado por la influencia en el juego del base argentino del Barça Nico Laprovittola dijo que además se suma a otros grandes jugadores. "Si no estuvieran Clyburn, Parra, Punter o Brizuela nos podríamos centrar más en él porque creo que podemos hacerlo mejor pero no podemos con todo", admitió.

"La sensación es que después de la lesión ha llegado fresco a la final y está siendo absolutamente decisivo. Le ponemos trabas físicas y tácticas pero el talento lo supera todo y él va bastante sobrado. Es muy difícil, penetra muy bien juega muy bien el bloque y nos genera mucha incertidumbre", concluyó. EFE

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