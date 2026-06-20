El Valencia bate dos veces en 48 horas un récord de treinta años de valoración en la final

València, 20 jun (EFE).- El Valencia Basket estableció este sábado el récord de valoración en una final de la Liga Endesa al acabar el segundo partido ante el Barcelona, que ganó por 102-75, con 131 puntos de valoración y ha conseguido batir en 48 horas dos veces la marca de 125 puntos de valoración que estableció el Real Madrid en 1993 y que ningún equipo había alcanzado.

El exterior dominicano Jean Montero fue este sábado su jugador más valorado, ya que aportó 27 puntos en esa estadística. Junto a él, destacaron los ala-pívots Jaime Pradilla y Braxton Key, con 16 cada uno.

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El récord del Valencia Basket acaba con el que el propio equipo 'taronja' firmó el jueves en el primer encuentro de la serie, que acabó con 129 de valoración. Eso sí, ese choque tuvo una prórroga y se jugaron 5 minutos más y además perdió por 112-113.

El conjunto valenciano ha logrado un doble récord de valoración después de que durante más de treinta años ningún equipo consiguiera igualar los 125 puntos de valoración del Real Madrid.

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Los 27 puntos por los que venció este sábado el Valencia suponen la segunda máxima diferencia en un partido de una final, solo superados por los 28 del Real Madrid contra el Barcelona en la final de 2000 (83-55). EFE