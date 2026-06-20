Imanol Arizmendi vuelve a ganar la Quebrantahuesos y en mujeres vence Jone Elgorriaga

Huesca, 20 jun (EFE).- El ciclista vasco Imanol Arizmedi ha vuelto a ganar en la XXXV edición de marcha cicloturista internacional Quebrantahuesos, con un tiempo de 5h 29:41.

En esta gran prueba de fondo no competitiva, con salida y llegada en Sabiñánigo (Huesca), Arizmendi entró en la meta, instalada en el alto de Cartirana, a la par que el exciclista profesional Alejandro Valverde, actual seleccionador nacional, con el que ha mantenido un duelo interesante.

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En mujeres, Jone Elgoarriaga ha sido la mejor con un tiempo de 5h36:07.

En la prueba también han participado otros exciclistas profesionales como Miguel Induraín, Aymar Zulbeldia, Samu Sánchez o Luis León Sánchez, además de otros deportistas profesionales como el tenista David Ferrer.

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Imanol Arizmendi ha repetido el triunfo de 2025 y 2022 después de recorrer los 198 kilómetros de la prueba, que pasa por territorio español y francés con cuatro puertos de montaña (Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz de Jaca) y 3.500 metros de desnivel.

El día soleado y de mucho calor, en el que se han llegado a alcanzar los 35 grados, ha hecho muy dura la prueba.

En la marcha Treparriscos, de 85 kilómetros y con dos puertos de montaña, ha entrado el primero en meta Ganiz Ormazabal, con un tiempo de 2h20:08.

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La marcha Quebrantahuesos y la Teparriscos están organizadas por la Peña Ciclista Edelweis de Sabiñánigo y han contado con 9.000 inscritos en la marcha larga y 2.500 en la de distancia corta. El homenajeado en esta edición ha sido el exciclista profesional zaragozano Angel Vicioso. EFE

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