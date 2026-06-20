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El PSOE tacha de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral a Begoña Gómez

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El PSOE ha tachado de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral con jurado popular por varios delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha promovido el hashtag #YoConBegoña, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarle a comparecer cada quince días en sede judicial.

Así consta en un auto de 84 páginas de este sábado en el que el magistrado acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Gómez y adopta estas medidas también para su asesora, Cristina Álvarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".

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Tras conocerse el auto, el PSOE ha defendido que Begoña Gómez es "inocente" y ha denunciado que lleva "dos años siendo perseguida judicial y políticamente". "Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán", ha escrito el partido en su cuenta de 'X', en la que están promiviendo en redes sociales el hashtag #YoConBegoña.

El primero en pronunciarse ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha calificado el auto de "ignominia". "Un auto en el que se llega a afirmar que ¡Puede ser la propia Policía que cuestiona a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse!. Esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ", ha criticado.

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Asimismo, la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha escrito en la misma red social: "Basta ya de tanta persecución injustificada".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha calificado la decisión de Peinado "delirante, obsesiva y vergonzosa" y ha acompañado su mensaje del hashtag #YoConBegoña.

En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha definido la resolución como "una decisión desmedida y desproporcionada". "A la altura de un juicio político escandaloso contra una persona inocente", ha añadido.

Por su parte, la secretaría adjunta a Organización y de Coordinación Territorial, Elisa Garrido, considera que esta auto "desprestigia a la justicia". "Peinado sigue ejerciendo de activista político practicando un claro abuso de poder sin ningún tipo de consecuencias. No es justicia es persecución. Nuestra democracia no se puede permitir semejante impunidad", ha apuntado.

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