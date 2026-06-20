Miles de malaguistas viajan a Almería sin entrada para buscar el ascenso a Primera

Málaga, 20 jun (EFE).- Varios miles de aficionados del Málaga CF se han desplazado a Almería o lo harán a lo largo de este sábado para apoyar a su equipo en la final por el ascenso a Primera División, a pesar de que sólo se dieron 344 entradas para la afición visitante.

El malaguismo ya protagonizó en la tarde de este viernes una nueva imagen de comunión entre equipo y afición, cuando miles de aficionados se congregaron en los aledaños del estadio de La Rosaleda para despedir a la plantilla, que puso rumbo a Almería.

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Las fuerzas de seguridad han preparado un amplio operativo para prevenir posibles incidentes y evitar enfrentamientos entre grupos "radicales o exaltados" durante el partido, según informaron.

Sobre la estimación de que unos cuatro mil aficionados malaguistas sin entrada puedan viajar a la capital almeriense, el subdelegado del Gobierno en esa provincia, José María Martín, aseguró que la cercanía con Málaga y la llegada de personas sin acceso al recinto es "una variable que también se tiene en cuenta" dentro del operativo policial.

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Este operativo estará dirigido íntegramente por la Policía Nacional, que asumirá la coordinación de los distintos dispositivos de seguridad establecidos tanto en la ciudad como en el entorno del recinto deportivo.

Asimismo, el despliegue contará con la colaboración directa de la Policía Local de Almería y con el apoyo de la Guardia Civil para asegurar el control en los desplazamientos y los accesos por carretera.

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Antes del comienzo del partido, que arrancará a las 21.00 horas en el UD Almería Stadium con el precedente del 0-0 de la ida, los malaguistas que hayan viajado volverán a reunirse en la Calle Acebo de esta ciudad para hacer otro recibimiento a la llegada del autocar a las inmediaciones del estadio almeriense.

Debido a la declaración de partido de alto riesgo, habrá barreras policiales en varios puntos de las cercanías del estadio para impedir que los aficionados de cada equipo accedan a las zonas exclusivas de la afición rival y garantizar así la seguridad, como ya ocurrió en el encuentro del pasado domingo en Málaga, sin que se produjeran incidentes. EFE

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