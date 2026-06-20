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Mathew Leckie, récord agridulce

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).- Mathew Leckie se convirtió en el encuentro ante Estados Unidos en el jugador de la historia de Australia que ha disputado más partidos en fases finales mundialistas, con 11, pero fue un récord agridulce, por no poder acompañarlo con un triunfo y por tener que retirarse con problemas físicos.

Leckie, centrocampista de 25 años que milita en el Melbourne City, deja atrás al guardameta Mathew Ryan, que aún no ha podido participar en esta edición del Mundial, ya que el seleccionador, Tony Popovic, se ha decantado por situar bajo palos en los dos primeros encuentros a Patrick Beach, con lo que el futbolista del Levante español continúa con diez.

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Con nueve aparecen dos históricos de los 'Socceroos' como Mark Bresciano y Tim Cahill -máximo anotador-, con ocho Aziz Behich y Jackson Irvine y con siete Scott Chipperfield, Jason Culina, Lucas Neill, Mile Jedinak y Aaron Mooy.

Además, la titularidad que le otorgó el seleccionador australiano para este encuentro en el estadio Lumen Field de Seattle a Leckie le permitió ser el segundo futbolista del cuadro 'aussie' en participar en cuatro Mundiales tras Tim Cahill.

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Participó en tres encuentros en Brasil 2014 y Rusia 2018, en cuatro en Catar 2022 y ahora en uno en la presente edición, cifra que podría no incrementar, ya que tuvo que retirarse del terreno de juego a los 61 minutos aparentemente por un problema en los isquiotibiales.

Habrá que ver cómo evoluciona de esta lesión para comprobar si puede estar dentro de seis días a disposición del técnico en el partido ante Paraguay en el estadio San Francisco Bay Area, en el que ambos equipos se juegan su continuidad en el torneo, un duelo que tendrá lugar por primera vez en un Mundial y por sexta vez fuera del torneo, con un balance favorable a los australianos, que han ganado dos encuentros y han empatado tres. EFE

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