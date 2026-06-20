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Muere ahogado un hombre en la playa de Sant Miquel de Barcelona

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Barcelona, 20 jun (EFE).- Un hombre de mediana edad ha muerto ahogado este sábado en la playa de Sant Miquel de Barcelona, con lo que son ya tres las personas fallecidas en las playas de Cataluña desde ayer, viernes, dos de ellas menores de edad.

Protección Civil de la Generalitat ha informado de que se desconoce la identidad de la persona fallecida en Barcelona ya que no llevaba documentación.

El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso sobre el suceso a las 6.59 horas, fuera de las horas de vigilancia de las playas.

Hasta la playa de Sant Miquel, en el barrio de La Barceloneta, se desplazaron cuatro ambulancias y varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana.

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En las últimas horas ha muerto también otro de los tres menores que se ahogaron ayer en una playa de Tarragona, después de que ayer falleciera uno de ellos. EFE

(vídeo)

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