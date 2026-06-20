Temas del día de EFE España del sábado 20 de junio de 2026 (13:30 horas)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

(Texto enviado a las 13:33; 155 palabras)

PARTIDOS PP

Sueca (Valencia) - Feijóo: Impedir la moción para pedir elecciones es "la degradación máxima del sanchismo"

(Texto enviado a las 12:00; 501 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PSOE BALEARES

Palma - Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE balear en las autonómicas de 2027

(Texto enviado a las 12:23; 558 palabras)

GOBIERNO LEGISLATURA

Barcelona - Comuns pide a Sánchez no usar los presupuestos como "cortina de humo" ante la corrupción

(Texto enviado a las 13:10; 293 palabras) (Vídeo) (Audio)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Sánchez y Feijóo dan un giro a sus estrategias ante la larga precampaña para 2027

(Texto enviado a las 11:25; 722 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PLUS ULTRA

Madrid - Obsequios a presidentes y altos cargos: ¿Qué es un regalo de cortesía?

(Texto enviado a las 09:10; 767 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8000966994)

TURISMO PREVISIONES

Madrid - España podría superar este año los 100 millones de turistas al captar una mayor demanda

(Texto enviado a las 09:07; 630 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios 8023426588)

CRISIS VIVIENDA (Crónica)

Málaga - Vivir sobre ruedas en ocho metros cuadrados para hacer frente a la crisis de la vivienda

(Texto enviado a las 09:14; 682 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIOLENCIA MACHISTA

Ponferrada (León) - Nevenka Fernández regresa arropada a Ponferrada: reparación, justicia y sororidad

(Texto enviado a las 11:49; 691 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SUCESOS PLAYA

Barcelona - Muere otro de los tres menores rescatados ayer en una playa de Tarragona

(Texto enviado a las 10:08; 276 palabras)

SUCESOS AHOGAMIENTO

Zamora - Hallan sin vida el cuerpo del joven desaparecido en el embalse de Ricobayo (Zamora)

(Texto enviado a las 13:35; 266 palabras) (Foto)

SUCESOS HOMICIDIO

Gerena (Sevilla) - Examinan la casa del supuesto homicidio de una joven a manos de su padre en Sevilla

(Texto enviado a las 12:04; 345 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SUCESOS MALLORCA

Palma - 18 detenidos en Mallorca pertenecientes a grupo criminal especializado en robar a turistas

(Texto enviado a las 09:29; 281 palabras)

DÍA REFUGIADO

Madrid - Mahmoud, poeta refugiado en España: Escribo para que mi hija entienda por qué dejamos Gaza

(Texto enviado a las 08:30; 732 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PESCA SAN JUAN

Madrid - San Juan y el verano elevan el consumo de sardinas en las costas y tierra adentro

(Texto enviado a las 09:15; 693 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023507501)

FESTIVAL SÓNAR

Barcelona - Los británicos The Prodigy, revolucionarios de las raves de los 90, el trío danés WhoMadeWho, el house del australiano Dom Dolla y la belga Amelie Lens con su nuevo espectáculo 'Aura' cierran este sábado el festival Sónar 2026.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 17:00 horas

ALEJANDRO SANZ (Crónica)

Madrid - Alejandro Sanz aterriza en su ciudad natal, en Madrid, para ofrecer en el multitudinario aforo del estadio Metropolitano uno de los conciertos de su actual gira, '¿Y ahora qué?, cuyo disco titular ha supuesto un rejuvenecimiento artístico para esta veterana estrella de la música. Paula Escalada.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 21:00 horas

AZKENA ROCK

Vitoria - Social Distortion, historia viva del punk, son el principal atractivo del cartel de la tercera y última jornada del Azkena Rock Festival, en la que también actuarán Carpenter Brut, Jason Isabell and The 400 Unit, los españoles Alcalá Norte, Therapy? y Superchunk, entre otros.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- A las 17:00 horas

CHARLOTTE DE WITTE

Sevilla - La pinchadiscos y productora musical belga Charlotte de Witte, considerada la reina del tecno, convierte, en la noche de este sábado, la sevillana Plaza de España en una gran pista de baile, donde, teloneada por Andrés Campo y con otros dj que marcan la pauta de la escena electrónica en la actualidad, pincharán sus grandes éxitos en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- A las 21:00 horas

PREMIOS SERIES

Santa Cruz de Tenerife - Más de 150 invitados y nominados asisten a la primera gala de los Premios Anillos de Oro, en los que se reconocerá las mejores series españolas y se entregará el premio de Honor al actor Antonio Resines.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 22:30 horas

OLA CALOR

Madrid - Siete comunidades en aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados, lluvia y tormentas

(Texto enviado a las 10:59; 333 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

JUSTICIA Y SEGURIDAD

17:30h.- Bilbao.- ERTZAINTZA MANIESTACIÓN.- Varios colectivos, entre ellos, Euskal Herriko Global Sumud Flotilla, GKS, Herri Norte y familiares y amigos de Iñigo Cabacas, convocan una manifestación para denunciar "la brutalidad de la Ertzaintza". Moyua. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

21:00.- Madrid.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la cena anual de la Armada en beneficio de la Asociación Ntra. Sra. Del Carmen, en las Instalaciones Deportivas de la Armada.

SOCIEDAD

17:00.- Madrid.- AFGANISTÁN MUJERES.- Manifestación en apoyo a las mujeres de Afganistán convocado por la diáspora afgana para protestas por lo que llaman 'apartheid' de género. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

19:00h.- Murcia.- DÍA ORGULLO.- La asociación No Te Prives convoca a toda la ciudadanía a participar en el Orgullo Murcia 2026,. La manifestación recorre el centro de Murcia para defender la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo LGTBI+. Gran Vía

19:30h.- València.- DÍA ORGULLO.- Lambda, colectivo LGTBIAQ+ por la diversidad sexual, de género y familiar, celebra la manifestación del Orgullo, bajo el lema "Por tus derechos, actúa". Puente de la Exposición (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Barcelona.- FESTIVAL SÓNAR.- El festival Sónar llega a su última jornada con las actuaciones de The Prodigy, WhoMadeWho, Dom Dolla y Amelie Lens Fira Gran Vía. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Oviedo.- MÁSCARAS IBÉRICAS.- El Gran desfile internacional de la Máscara Ibérica reúne a cerca de 600 participantes y más de treinta grupos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Vitoria.- AZKENA ROCK.- Tercera jornada del Azkena Rock Festival con Social Distortion como cabeza de cartel. Mendizabala. (Texto) (Foto)

19:00h.- Ávila.- TOROS ÁVILA.- La plaza de toros de Ávila acoge una corrida de toros con un cartel que compone Alejandro Talavante, uno de los triunfadores de la reciente feria de San Isidro, Emilio de Justo y el onubense David de Miranda. Plaza. (Texto)

19:30h.- Hernani (Gipuzkoa).- CHILLIDA LEKU.- Chillida Leku celebra su "solsticio de verano" con un espectáculo de danza contemporánea dirigido y coordinado por Dantzaz. Chillida Leku.

19:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de los cantantes argentinos Luck Ra, Valentino Merlo Ilan Amores y Amigo de Artistas, representantes de la llamada cumbia urbana. Gran Canaria Arena.

20:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA FESTIVAL.- La primera edición de Elepegecé Festival ofrece, con entrada libre, conciertos del grupo madrileño Morgan y los artistas canarios Los Vinagres, Good Franco, Baldosa y Dara Ortega Dj. Plaza de Santa Ana.

20:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- CULTURA TEATRO.- El dramaturgo Juan Mayorga llega a La Salita, el espacio teatral de Auditorio de Tenerife, para ofrecer un espectáculo y una clase magistral. Auditorio.

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ÓPERA.- Los cantantes Ludmyla Monastryrska, Angelo Villari y María Belén Rivarola encabezan el reparto de 'Turandot', de Puccini, cuarta y última obra programada en la Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus de 2026. Teatro Pérez Galdós.

21:00h.- Madrid.- ALEJANDRO SANZ.- Alejandro Sanz ofrece en Madrid un concierto de su actual gira, '¿Y ahora qué?', tras el inicio de la misma en Sevilla. Estadio Metropolitano. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:00h.- Sevilla.- CHARLOTTE DE WITTE.- Concierto de Charlotte de Witte en Icónica Santalucía Sevilla Fest Plaza de España. (Texto) (Foto)

21:30h.- Badajoz.- TOROS BADAJOZ.- Primer festejo de la Feria de Badajoz, en la que los rejoneadores: Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza lidiarán reses de Romao Tenorio y en el que actuarán los forcados de Coruche y de Moita. Plaza de Toros.

22:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- El cantante Miguel Poveda actúa en la Plaza de Toros de València con la gira del decimoquinto aniversario de Coplas del Querer, su disco más vendido. Plaza de Toros.

22:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PREMIOS SERIES.- Más de 150 invitados y nominados asisten a la primera gala de los Premios Anillos de Oro, en los que se reconocerá las mejores series españolas y se entregará un Premio de Honor al actor Antonio Resines (alfombra roja desde las 18.30). Recinto Ferial. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EFE

srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245