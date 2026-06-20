Espana agencias

Hallan sin vida el cuerpo del joven desaparecido en el embalse de Ricobayo (Zamora)

Guardar
Google icon

Zamora, 20 jun (EFE).- El dispositivo de búsqueda de un joven que desapareció el viernes cuando nadaba en aguas del embalse de Ricobayo, en el municipio zamorano de Muelas del Pan, ha hallado este sábado al mediodía en el agua el cuerpo sin vida del desaparecido, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

El operativo movilizado para la búsqueda del joven, que desapareció cuando nadaba sobre las cinco y media de la tarde del viernes día 19, en una playa situada en las inmediaciones del mirador sobre el embalse de Muelas del Pan, ha dado resultados a las 12.38 horas del mediodía este sábado, con el hallazgo del cuerpo sin vida del joven, de unos 20 años, y, a la espera de los resultados de la autopsia, aparentemente muerto por ahogamiento.

PUBLICIDAD

Han sido integrantes de los GEAS de la Guardia Civil los que han localizado el cuerpo del joven fallecido en una de las inmersiones realizadas en ese embalse zamorano, en la zona en la que desapareció el joven.

En el dispositivo de búsquedan han participado, entre otros medios, los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil, un helicóptero, drones y distintas unidades del Instituto armado, así como los bomberos de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento de Zamora con embarcaciones y medios autonómicos de Protección Civil, entre otros, drones y un puesto de mando avanzado.

PUBLICIDAD

Con motivo del hallazgo del cuerpo sin vida del joven se ha activado el protocolo de apoyo psicológico a familiares y amigos del desaparecido. EFE

aff/aam/ram

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Peinado dice que los agentes de la escolta de Gómez podrían ayudarle a huir de la justicia

Infobae

Baja a nivel 0 el incendio de Arganza (León) tras quemar 36 hectáreas: un rayo, la causa

Infobae

Tellado (PP): "A Sánchez y su banda les queda muy poco tiempo para seguir robando"

Infobae

El hispano colombiano David Alonso logra su primera 'pole position' y una caída

Infobae

Laura Fuertes y Martín Molina, bronce en la Copa del Mundo de boxeo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones al anuncio del juicio contra Begoña Gómez: el PSOE defiende su inocencia y Moncloa señala la “obsesión” del juez Peinado

Reacciones al anuncio del juicio contra Begoña Gómez: el PSOE defiende su inocencia y Moncloa señala la “obsesión” del juez Peinado

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, no se presentará a las primarias para encabezar la lista autonómica en 2027

Regalos a presidentes y altos cargos: cuándo es cortesía y cuándo puede ser un soborno encubierto

Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

ECONOMÍA

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

DEPORTES

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada