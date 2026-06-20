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Martínez (PSOE) reivindica a Nevenka Fernández como "mucho más que un símbolo" frente a la violencia de género

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El secretario general de PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha reivindicado a Nevenka Fernández como "mucho más que un símbolo" contra la "infame" violencia de género, un tipo de violencia "que algunos quieren obviar" al "no constituir una Consejería de Igualdad" y "no aplicar políticas públicas" en la materia.

Martínez ha atendido a los medios antes de la jornada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', en el espacio La Térmica Cultural de Ponferrada (León), en la que se ha homenajeado a Nevenka Fernández, primera denunciante de acoso sexual en política en el país.

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El líder socialista ha agradecido la puesta en marcha por parte del Gobierno central de esta cita para ensalzar la igualdad y homenajear a Nevenka Fernández frente a quienes quieren dar una "batalla cultural" de forma "permanente".

Ante ello, ha puesto en valor a todas las personas que tienen "ese sentimiento de empatía de dar un grito en defensa de la igualdad y de la mujer", y "en defensa de los medios que desde las administraciones públicas se tiene que poner encima de la mesa".

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Asimismo, ha subrayado que es necesario "intentar corregir" mediante políticas públicas la "absolutamente infame" violencia machista, que es "muy real" y que "algunos quieren obviar y hacerla desaparecer" al "no constituir una Consejería de Igualdad y no aplicar políticas públicas" en la materia.

"Comenzamos esta semana con la constatación de la espantada del gobierno del Partido Popular y de Vox en Castilla y León a la existencia de una Consejería de Igualdad", ha lamentado Martínez, para criticar que así "no solamente se niega el problema de la violencia machista" sino que además se "genera y manda un mensaje político muy importante" al no ocupar la igualdad un "espacio institucional".

El PSOE pretende "frenar todo esto" y ser "barrera de contención en todos los niveles", por lo que, tal y como ha recordado Martínez, el Grupo Socialista ha registrado una proposición de ley contra la violencia machista.

Por su parte, la socialista Nuria Rubio ha recordado que en Ponferrada el PP "se negó" a que se rodará una película sobre Nevenka Fernández y ha destacado el "orgullo" que es para ella que hoy el Gobierno de España reconozca el "ejemplo" de esta "para el resto de mujeres", lo que espera "que sirva para que lo que ocurrió en aquellos años no vuelva a ocurrir".

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