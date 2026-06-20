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La Operación Paso del Estrecho (OPE) arranca con cifras bajas de embarque

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Ceuta, 20 jun (EFE).- La Operación Paso del Estrecho (OPE) se ha iniciado oficialmente con cifras bajas de embarque, sobre todo en comparación con el pasado año, aunque se espera que se produzcan incrementos significativos a finales de este mes y principios de julio.

Según los datos facilitados a EFE por la Dirección de Protección Civil y Emergencias, desde que se inició el operativo el 15 de junio han embarcado en los puertos españoles 38.931 pasajeros y 11.625 vehículos en 334 rotaciones de los barcos.

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Las cifras suponen un descenso del 2,3 por ciento en rotaciones (342 en 2025), del 13,5 por ciento en pasajeros (45.021 el año pasado) y un 10,7 por ciento en vehículos (13.017 en 2025) en comparación con el años pasado.

En esta fase de salida intervienen los puertos de Algeciras (Cádiz), Alicante, Almería, Málaga, Motril (Granada), Tarifa (Cádiz) y Valencia en sus líneas con Ceuta, Tánger Med, Argel, Orán, Ghazaouet, Melilla, Nador, Alhucemas, Tánger Ville y Mostaganem.

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Hasta el momento la mayor cantidad de embarques se ha producido en el trayecto Algeciras-Tánger Med que acapara el 46,5 por ciento del total, seguido por Algeciras-Ceuta con un 22,4 por ciento y las rutas Tarifa-Tánger Ville y Almería-Nador, ambas con un 7,3 por ciento.

Las cifras más bajas se han registrado en el trayecto Almería-Ghazaouet, con un 0,8 por ciento, y Almería-Orán, con un 0,9 por ciento.

En estos primeros días del operativo se han atendido ya 143 asistencias sociales y 26 sanitarias, todas ellas en los puertos de Valencia y Almería.

La OPE comenzó el 15 de junio y finalizará el 15 de septiembre para el embarque de miles de ciudadanos magrebíes que trabajan en Europa y pasan sus vacaciones en el Magreb. EFE

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