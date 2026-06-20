Espana agencias

Koeman: "Brasil y Marruecos son dos equipos grandes, no veo a uno mejor que otro"

Guardar
Google icon

Houston (EE.UU.), 20 jun (EFE).- Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, aseguró este sábado que, al mirar hacia un posible duelo de dieciseisavos de final del Mundial, no tiene preferencia entre Brasil y Marruecos, dos "equipos grandes" que considera del mismo nivel.

Lo hizo en la rueda de prensa posterior al contundente 5-1 endosado en Houston a Suecia, algo que permitió a Países Bajos tomar el mando del grupo F.

PUBLICIDAD

El primero de este grupo será rival del segundo clasificado en el grupo de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

"No prefiero nada, son dos equipos muy fuertes. Ya vimos el partido entre ellos, fue un empate donde Marruecos jugó bien la primera mitad y Brasil, la segunda. Son dos equipos grandes, no veo a uno mejor que otro. Pensemos en nosotros, en ganar el grupo, y luego ya vamos a ver qué equipo nos toca", dijo Koeman en español.

PUBLICIDAD

Su equipo disputó un partido muy sólido después de estrenarse con un empate 2-2 contra Japón.

"Puede ser que la manera en la que jugamos construya confianza; obviamente teníamos mucha presión después del empate, y ahora estamos un poco más tranquilos y tenemos un partido más para seguir construyendo. Sabemos que podemos ser peligrosos", afirmó Koeman.

El seleccionador holandés dio paso a Brian Brobbey en el once titular y el delantero del Sunderland lo aprovechó con un doblete.

"Lo pensé después de Japón, porque podía ser un partido parecido, con contragolpe, delanteros rápidos, y pensé en llegar a la portería. Crysencio Summerville no estaba al máximo y con Donyell Malen por la derecha tuvimos más apoyo en el centro del campo", consideró Koeman.

La selección de Países Bajos reaccionó con contundencia y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F del Mundial.

Los dobletes de Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo ante Túnez en la última jornada. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El regreso de Skone y Gazir o el adiós de Bnet marcan la Red Bull Batalla 2027

Infobae

102-75. El Valencia disuelve el 'efecto Laprovittola', barre al Barça y empata la serie

Infobae

El Valencia desborda al Barça y empata la final antes de que se traslade al Palau (102-75)

Infobae

El Sabadell celebra el ascenso con una multitudinaria rúa

Infobae

El SRP exige que "se rectifique" el auto del juez Peinado al "cuestionar" a los escoltas de Begoña Gómez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”