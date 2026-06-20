Gijselhart: "El fútbol español se adapta muy bien a mis características"

A Coruña, 20 jun (EFE).- El centrocampista neerlandés Teun Gijselhart, primer fichaje del Deportivo para la temporada 2026-27, considera que el fútbol español se adapta muy bien a sus características.

“Sigo el fútbol español desde pequeño porque tiene mucha calidad técnica y es muy intenso. Creo que encaja bien con mis características: ganar duelos, recuperar balones, participar en la salida de balón, ayudar al equipo con balón y sin balón”, manifestó el exfutbolista del De Graafschap en una entrevista con los medios oficiales del club.

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Teun Gijselhart, de 21 años, firma un contrato con la entidad blanquiazul hasta junio de 2030 y es la primera incorporación para el nuevo proyecto deportivista en Primera División.

“Estoy muy contento, muy orgulloso de estar aquí. Tengo muchas ganas de esta nueva etapa en el Dépor. He visto vídeos del ascenso y es increíble como la afición y la ciudad viven el fútbol. Eso me hace mucha ilusión”, indicó.

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Gijselhart recordó la etapa de su compatriota Roy Mackay en Riazor, quien fue “pichichi y se proclamó campeón de Liga” con el Dépor. EFE

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