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Estabilizado el incendio que ha afectado a terrenos de huerta en La Arboleja (Murcia)

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Murcia, 20 jun (EFE).- El director de extinción ha dado por estabilizado, a las 21:41 horas, el incendio que, desde las 15:40 horas de esta tarde, ha afectado a terrenos de huerta en la pedanía murciana de La Arboleja.

Durante las labores de extinción han intervenido siete brigadas forestales de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (UDIF), así como seis medios aéreos, ha informado Emergencias 112 de la Región de Murcia.

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Así, han participado en la extinción cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y un hidroavión enviado por Castilla-La Mancha.

También han participado 14 vehículos y 57 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, además de tres vehículos y ocho efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, procedentes de los parques de Alcantarilla y Molina de Segura, añade Emergencias 112.

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El operativo ha contado así mismo con la colaboración de efectivos de Protección Civil y Policía Local de Murcia, Policía Nacional y Protección Civil de Alcantarilla.

Por su parte, la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ha movilizado una Unidad Móvil de Emergencias que únicamente ha tenido que atender in situ a un bombero del Ayuntamiento de Murcia afectado por intoxicación leve por inhalación de humo.

Durante la noche permanecerán en la zona efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos vehículos de intervención rápida de la UDIF, que continuarán realizando labores extinción.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras ha agradecido su labor a todos los efectivos que han participado en el operativo y a los que continuarán trabajado hasta su extinción. EFE

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