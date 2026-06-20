España cae ante Finlandia y se complica las opciones de entrar en la final a cuatro

Redacción Deportes, 20 jun (EFE).- La selección española femenina de voleibol cayó derrotada por 0-3 (21-25, 19-25, 15-25) contra Finlandia en la quinta jornada de la Liga Europea, disputada en Kópavagur (Islandia), lo que le complica sus opciones de acceder a la final a cuatro.

Es la primera derrota del combinado español en esta fase de la Liga Europea, en la que solo los cuatro mejores países después de seis jornadas avanzarán de ronda a la fase final.

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El conjunto nórdico fue superior, especialmente en los momentos clave del encuentro. España fue capaz de mantenerse en el primer set, e incluso de ponerse por delante (13-11), pero las de Pascual Saurín no pudieron frenar la reacción de Finlandia después del 19-17. Dos 'aces' consecutivos de las finesas pusieron el 21-25 definitivo en el marcador.

En el segundo set, Finlandia siguió en la dinámica positiva del final del primero y endosó un parcial de salida de 0-5 a una España en la lona. La ventaja siguió creciendo hasta un abultado 1-10 que obligó a las de Saurín a reaccionar. Una buena actuación de María Schlegel permitió reducir diferencias (11-13), pero un nuevo arreón de Finlandia les permitió cerrar la segunda manga con 19-25 en el marcador.

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A España se le acababan las fuerzas, y en el tercer set fue siempre a remolque. De nuevo, el arranque de Finlandia fue fulgurante (1-5), y en este caso la reacción española no llegó. La diferencia aumentó hasta el 6-14 y se consolidó. Las españolas no pudieron evitar que la solidez finesa terminara el encuentro por la vía rápida, con el definitivo 15-25 para el 0-3 final.

En esta tercera semana de Liga Europea, España también tendrá que enfrentarse a las locales, Islandia, este domingo a las 18:00 horas (CEST). Las de Saurín acumulan cuatro victorias y una derrota en cinco partidos para un total de 12 puntos. Solo los cuatro primeros de la clasificación general se clasificarán para la final a cuatro. El corte, después de cinco jornadas disputadas, está en 14 puntos. EFE

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