Santi Aldama visita a la selección española en el entrenamiento

Atlanta (EE.UU.), 20 jun (EFE).- El internacional español Santi Aldama, jugador de baloncesto de los Memphis Grizzlies, equipo de la NBA -la liga profesional norteamericana-, visitó este sábado el entrenamiento de la selección española de fútbol de la víspera de su partido del Mundial contra Arabia Saudí.

Intercambio de camisetas, firmas y fotos con los internacionales, muchos de ellos aficionados a la NBA.

“Recibido por el director de la Selección, Aitor Karanka, en el estadio Walens Family de la Kennesaw State University, Santi Aldama ha charlado con el seleccionador Luis de la Fuente y los internacionales españoles, intercambiando ideas sobre sus respectivos deportes y trasladando su experiencia en Estados Unidos, país en el que el jugador de los Grizzlies lleva residiendo desde hace ya siete años”, explicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su página web.

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“El capitán Rodrigo Hernández ha entregado a Aldama una camiseta personalizada de la selección, que la estrella de la NBA ha correspondido con otra elástica de los Memphis Grizzlies, a unas horas de un trascendental encuentro mundialista que Aldama seguirá en directo junto a miles de aficionados españoles en las gradas del estadio de Atlanta”, completó.

En el partido ante Arabia Saudí de este domingo, España perseguirá su primera victoria en el Mundial, tras no pasar del empate a cero contra Cabo Verde en su debut. EFE

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