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4-1. El filial del Celta golea a la Ponferradina y logra un histórico ascenso a Segunda

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Vigo, 20 jun (EFE).- El Celta Fortuna, liderado por Hugo González, venció este sábado a la SD Ponferradina (4-1) en el partido de vuelta de la final por el ascenso y jugará, por primera vez en su historia, en la categoría de plata del fútbol español.

Al filial celeste le costó entrar en el partido. La Ponferradina cortó continuamente el ritmo con muchas faltas e interrupciones, pero un espectacular pase en profundidad de Antañón y una mejor finalización de Hugo González, después de regatear al portero Andrés Prieto, permitió al equipo de Fredi Álvarez adelantarse mediado el primer tiempo.

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El 1-0 obligó a la Ponferradina a estirarse algo más. Fue, sin embargo, el filial celeste el que rozó el segundo después de una espectacular jugada individual de Hugo González, quien se encontró con un seguro Andrés Prieto.

Los últimos minutos del primer tiempo fueron del equipo berciano, que con un juego directo generó peligro. Borja Vázquez casi devuelve las tablas en el minuto 37. Su remate, dentro del área gallega, se fue alto.

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Poco después, un desajuste defensivo de la zaga gallega no lo desaprovechó el veterano Borja Valle para superar a Coke Carrillo.

La segunda parte arrancó como la primera, con poco fútbol y escasas ocasiones. Pero un error de Undabarrena, que cometió un infantil penalti sobre Álvaro Marín, allanó el camino hacia el ascenso al Celta Fortuna. Hugo González firmó su doblete desde los once metros.

Ambos entrenadores movieron su banquillo. Una falta de entendimiento entre Joel López y el portero Coke Carrillo casi le cuesta un disgusto al filial del Celta, que, en el minuto 73, tuvo la sentencia con el remate de cabeza de Álvaro Marín que se marchó ligeramente por encima del larguero.

En la recta final, el atacante ghanés Bernard Somuah, que llevaba un par de minutos sobre el césped, desató la locura en Balaídos con un gran golpeo desde la frontal que selló la victoria y el ascenso del filial celeste, que aún celebró un cuarto gol en el tiempo añadido, obra de Capdevila, que había entrado poco antes al terreno de juego.

- Ficha técnica:

4 Celta Fortuna: Coke; Pablo Gavián (Milla, min.75), Ribes, Meixús (Capdevila, min.90), Anxo, Joel López; Hugo Burcio, Andrés Antañón; Hugo González, Óscar Marcos (Ángel Arcos, min.68) y Álvaro Marín (Bernard Somuah, min.75).

1 SD Ponferradina: Andrés Prieto; Koke Iglesias (Xemi, min.83), Undabarrena, Ger Nóvoa, Andoni López; Calderón (Xemi, min.83), Erik Morán (Mfulu, min.75), San Emeterio (José Luis Cortés, min.68), Borja Vázquez; Borja Valle y Keita (Slavy, min.75).

Goles: 1-0 Hugo González, min.22; 1-1 Borja Valle, min.43; 2-1 Hugo González (p), min.63; 3-1 Somuah, min.85; 4-1 Capdevila, min.96

Árbitro: Pablo Morales Moreno (colegio andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante José Luis Cortés en el minuto 93. Además, mostró tarjeta amarilla a por parte del Celta Fortuna, y a Ger Nóvoa (min.57), San Emeterio (min.61) y Undabarrena (min.90) por parte de la Ponferradina.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la final por el ascenso a LaLiga Hypermotion disputado en Balaídos ante 18.007 espectadores. EFE

dmg/arh

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