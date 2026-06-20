Enrique Álvarez, reelegido presidente de la FEDDF

Madrid, 20 jun (EFE).- Enrique Álvarez Orcajo (Madrid, 1965) fue reelegido este sábado de manera unánime para un segundo mandato, hasta 2030, como presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, tras las elecciones celebradas durante la Asamblea General de la FEDDF en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La primera legislatura al frente de la FEDDF ha estado marcada por el impulso dado al baloncesto en silla de ruedas con la creación de la marca BSR España, así como por los éxitos cosechados en otros deportes como el triunfo en la Liga de Naciones B y el ascenso a la Liga de Naciones A en fútbol amputados (2025).

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Igualmente, el histórico sexto puesto en el Mundial de hockey en silla de ruedas eléctrica (2026), el ascenso a la categoría A tras la victoria en el Europeo B de rugby en silla (2026), la presencia de ocho deportistas, cifra nunca lograda, en un Mundial de atletismo (2025) o el liderato como federación de discapacidad en la natación en los últimos Juegos Paralímpicos (2024), en los que la FEDDF fue la entidad con más representantes aportados al equipo nacional con 54 deportistas y 29 técnicos.

Además, en este periodo también se hizo de forma exitosa el traspaso del pádel en silla de ruedas, los deportes de invierno, el tiro y la esgrima a sus correspondientes federaciones unideportivas, así como del voleibol sentado, cuya integración está en el comienzo del periodo transitorio.

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Álvarez es vicepresidente del Comité Paralímpico Español y también vicepresidente de IWBF Europa. Cuenta con un Máster MBA en dirección de entidades deportivas y ha estado vinculado al deporte durante toda su vida, ya sea como futbolista semi-profesional, entrenador de varias disciplinas o incluso juez-árbitro de tenis. Siempre ha compaginado con la faceta profesional del mundo de la gestión empresarial y de la comunicación en distintas empresas privadas.

Anteriormente a su llegada a la FEDDF, fue el máximo dirigente de la Federación Madrileña de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FMDDF) de 2012 a 2022. EFE

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