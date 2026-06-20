El PP reprocha a Armengol que abandone la política balear "con tres años de retraso": "La situación era insostenible"

El PP de Baleares ha reprochado a la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, que abandone la política balear "con tres años de retraso", al considerar que "los ciudadanos la enviaron a su casa en mayo de 2023", es decir, tras las últimas elecciones autonómicas.

De este modo han reaccionado los 'populares', a través de un comunicado, a la decisión de Armengol de no presentarse al proceso de primarias de su partido, lo que significa que no será candidata a la presidencia del Govern en 2027.

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El anuncio, ha considerado el portavoz del PP balear, Sebastià Sagreras, demuestra que Armengol "ha escuchado, aunque con tres años de retraso, a los ciudadanos de Baleares que ya la enviaron a su casa en mayo de 2023"

El 'popular' ha recordado que la líder socialista ha perdido ante Marga Prohens las tres últimas citas electorales celebradas en el archipiélago --autonómicas, generales y europeas-- y que "las encuestas siguen certificando su hundimiento".

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El PP ha interpretado el paso a un lado de Armengol como la constatación de que "asume las responsabilidades por la corrupción y por abrir las puertas de Baleares a la trama Koldo", que estaría detrás de la compra de 3,7 millones de euros en mascarillas inservibles.

En ese contexto, ha considerado que "renunciar a ser candidata no es suficiente" y que ahora debería dimitir como presidenta del Congreso de los Diputados.

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LA "HERENCIA" DE ARMENGOL

Los 'populares' han considerado que la "herencia" que la socialista deja son "115.000 plazas turísticas que han llevado al límite a Baleares", una "inacción en política de vivienda mientras se disparaban los precios", los "recortes a los trabajadores públicos" y la "falta de inversiones en infraestructuras".

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Sagreras ha considerado que "la situación del PSIB era ya insostenible" y ha deseado que los socialistas "puedan cerrar su crisis y hacerlo con caras nuevas".

"Que vuelvan a la centralidad, que asuman los errores de su gestión, que pidan perdón por la corrupción, que hagan una oposición constructiva y que antepongan Baleares a Sánchez", ha pedido. "Si al final el cambio es para más Sánchez, iremos a peor", ha concluido.

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