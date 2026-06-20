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El PP reprocha a Armengol que abandone la política balear "con tres años de retraso": "La situación era insostenible"

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El PP de Baleares ha reprochado a la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, que abandone la política balear "con tres años de retraso", al considerar que "los ciudadanos la enviaron a su casa en mayo de 2023", es decir, tras las últimas elecciones autonómicas.

De este modo han reaccionado los 'populares', a través de un comunicado, a la decisión de Armengol de no presentarse al proceso de primarias de su partido, lo que significa que no será candidata a la presidencia del Govern en 2027.

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El anuncio, ha considerado el portavoz del PP balear, Sebastià Sagreras, demuestra que Armengol "ha escuchado, aunque con tres años de retraso, a los ciudadanos de Baleares que ya la enviaron a su casa en mayo de 2023"

El 'popular' ha recordado que la líder socialista ha perdido ante Marga Prohens las tres últimas citas electorales celebradas en el archipiélago --autonómicas, generales y europeas-- y que "las encuestas siguen certificando su hundimiento".

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El PP ha interpretado el paso a un lado de Armengol como la constatación de que "asume las responsabilidades por la corrupción y por abrir las puertas de Baleares a la trama Koldo", que estaría detrás de la compra de 3,7 millones de euros en mascarillas inservibles.

En ese contexto, ha considerado que "renunciar a ser candidata no es suficiente" y que ahora debería dimitir como presidenta del Congreso de los Diputados.

LA "HERENCIA" DE ARMENGOL

Los 'populares' han considerado que la "herencia" que la socialista deja son "115.000 plazas turísticas que han llevado al límite a Baleares", una "inacción en política de vivienda mientras se disparaban los precios", los "recortes a los trabajadores públicos" y la "falta de inversiones en infraestructuras".

Sagreras ha considerado que "la situación del PSIB era ya insostenible" y ha deseado que los socialistas "puedan cerrar su crisis y hacerlo con caras nuevas".

"Que vuelvan a la centralidad, que asuman los errores de su gestión, que pidan perdón por la corrupción, que hagan una oposición constructiva y que antepongan Baleares a Sánchez", ha pedido. "Si al final el cambio es para más Sánchez, iremos a peor", ha concluido.

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