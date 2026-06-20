De Colo se retira y el Valencia le agradece tres años en los que dejó "huella" y un título

Valencia, 20 jun (EFE).- El exterior francés Nando de Colo, dos veces ganador de la Euroliga y una del Eurobasket, ha dado por acabada su carrera profesional y el Valencia Basket le agradeció este sábado las tres campañas en las que estuvo en la entidad y en las que dijo que le guió al título de la Eurocopa y dejó "huella".

El club valenciano recordó en sus redes como "un joven" De Colo recaló en el Valencia Basket en 2009 procedente del Cholet. "Durante tres años, Nando dejó huella llevando el timón de un equipo que levantó una Eurocopa, estuvo a punto de levantar otra y llegó a los cuartos de final de la Euroliga", destacó.

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Después, en 2012, el francés dejó la entidad para fichar por los San Antonio Spurs de la NBA. Tras un paso por los Toronto Raptors, volvió a Europa y estuvo cinco años en el CSKA Moscú, club con el que ganó dos veces la Euroliga.

Después completó tres campañas en el Fenerbahce, equipo que abandonó para jugar en el ASVEL francés, pero al que regresó a mitad de esta campaña.

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En total, De Colo ha acumulado 357 encuentros en la Euroliga, competición en la que se estrenó con el Valencia. Además disputó 125 en la NBA.

De Colo, que en unos días cumplirá 39 años, ha jugado con el Fenerbahce sus últimos partidos como profesional en la final de la liga turca ante el Besiktas, una serie que ha supuesto además su último título.

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El exterior fue también una pieza clave con la selección francesa, con la que conquistó el Eurobasket de 2013 de Eslovenia. Además, se colgó la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio y 2024 en París, se quedó en esa segunda posición del podio en el Eurobasket de 2011 y obtuvo el bronce en 2015 y en el Mundial de 2019. EFE