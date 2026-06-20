Espana agencias

Extinguido el incendio forestal de Mojácar (Almería) tras tres días de trabajo

Guardar
Google icon

Almería, 20 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a las 20:30 horas de este sábado el incendio forestal que se originó el pasado miércoles en el paraje Sopalmo de Mojácar (Almería), tras confirmar los técnicos de extinción que no existen posibilidades de que el fuego se reavive.

El incendio, que se declaró durante la tarde del miércoles 17 de junio, presentó una notable peligrosidad al originarse en una zona cercana a viviendas, lo que obligó a las autoridades locales a ordenar el desalojo preventivo de cerca de 50 vecinos durante las primeras horas de la emergencia.

PUBLICIDAD

Tras ser estabilizado durante la medianoche de esa misma jornada y declarado controlado el pasado 18 de junio, el operativo ha mantenido durante los últimos días labores de remate y liquidación en el perímetro afectado para asegurar la zona y evitar nuevos focos.

Con esta última actuación, se da por finalizada la intervención en el paraje Sopalmo, cerrando así el episodio de incendios forestales que afectó al levante almeriense durante esta semana, después de que el fuego registrado previamente en Carboneras fuera extinguido el pasado 18 de junio. EFE

PUBLICIDAD

mma/plv

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un acertante de Bilbao gana 1,7 millones de euros en la Primitiva

Infobae

Sima: El Barça va a salir muy agresivo al tercero, nosotros debemos salir también a morder

Infobae

Funes: Esto es mérito de los jugadores, ha sido un lujo poder verlos cada día

Infobae

Shengelia: Ahora mismo la sensación no es buena, pero vamos 1-1 y jugamos dos en el Palau

Infobae

Luis de la Fuente y la titularidad de Lamine Yamal: “Lo veréis mañana”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada

El calor se cobra a su primera víctima: la pantalla gigante de Colón no emitirá el partido de España por el calor extremo

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol