Extinguido el incendio forestal de Mojácar (Almería) tras tres días de trabajo

Almería, 20 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a las 20:30 horas de este sábado el incendio forestal que se originó el pasado miércoles en el paraje Sopalmo de Mojácar (Almería), tras confirmar los técnicos de extinción que no existen posibilidades de que el fuego se reavive.

El incendio, que se declaró durante la tarde del miércoles 17 de junio, presentó una notable peligrosidad al originarse en una zona cercana a viviendas, lo que obligó a las autoridades locales a ordenar el desalojo preventivo de cerca de 50 vecinos durante las primeras horas de la emergencia.

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Tras ser estabilizado durante la medianoche de esa misma jornada y declarado controlado el pasado 18 de junio, el operativo ha mantenido durante los últimos días labores de remate y liquidación en el perímetro afectado para asegurar la zona y evitar nuevos focos.

Con esta última actuación, se da por finalizada la intervención en el paraje Sopalmo, cerrando así el episodio de incendios forestales que afectó al levante almeriense durante esta semana, después de que el fuego registrado previamente en Carboneras fuera extinguido el pasado 18 de junio. EFE

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