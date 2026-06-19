Los festivales de aficionados de la FIFA reúnen hasta la fecha a dos millones de personas

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- Los festivales de aficionados de la FIFA, que se organizan durante los partidos, han reunido hasta la fecha a dos millones de personas en las sedes de Canadá, México y Estados Unidos, según ha informado la organización mediante un comunicado.

Las tres sedes mexicanas son las que más público han abarcado hasta el momento, con una asistencia acumulada de 527.000 aficionados en Ciudad de México, 244.710 en Monterrey y 218.424 en Guadalajara.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mostró su felicidad con la acogida de estas zonas y dijo que los festivales han sido "una parte fundamental" de la propuesta de la entidad para los aficionados, y que les "complace ver la acogida que ha tenido hasta ahora". "La fantástica respuesta que hemos recibido es un reconocimiento a la visión y al compromiso de las ciudades sede, y esperamos dar la bienvenida a millones de aficionados más en las próximas semana", añadió.

Otras ciudades como Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami o Vancouver también contaron con una gran afluencia de personas, sumado a las distintas actividades organizadas, tales como las actuaciones de Luis Fonsi (Filadelfia), Pitbull (Miami), Jessie Reyes (Vancouver) y Summer Walker (Atlanta).

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Entre los próximos momentos destacados se incluyen las actuaciones de Ludacris, Killer Mike, Ceelo Green y Davido en Atlanta, mientras que en otras sedes actuarán artistas como Mötley Crüe, The All-American Rejects, Flo Rida, Ashanti, Ja Rule y The Chainsmokers.

Gracias a la combinación de conciertos, actividades especiales y retransmisiones en vivo de los partidos del Mundial en pantallas gigantes, los festivales de aficionados prometen seguir teniendo éxito gracias a un amplio programa que durará hasta el 19 de julio, fecha en la que concluirá el torneo. EFE

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